HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir merkezli 4 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kırşehir merkezli 4 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerin yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Alınan MASAK raporu doğrultusunda, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edilmesine ve bu gelirlerin nakline aracılık edildiği değerlendirilen bir şüphelinin hesap hareketleri incelendi. Yapılan mali analizler, detaylı hesap hareketleri ile IP/Port incelemeleri sonucunda, şüpheli hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 TL’yi aşan para hareketliliği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yapılanma içerisinde yer aldığı değerlendirilen 13 şüpheli belirlendi. Kırşehir merkezli olmak üzere Batman, Manisa ve Ordu’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 laptop, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.U., Ö.D., M.C.A., M.Y.A., Ö.F.K., E.D., B.A., Ö.T., C.A., R.S., M.E.Y., M.S. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir merkezli 4 ilde "yasa dışı bahis" operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop’ta gezi teknelerine Sahil Güvenlik kontrolüSinop’ta gezi teknelerine Sahil Güvenlik kontrolü
Ankara’da Türkiye-Kuzey Makedonya buluşması! İki ülke arasındaki gelecek dönem iş birliği ele alındıAnkara’da Türkiye-Kuzey Makedonya buluşması! İki ülke arasındaki gelecek dönem iş birliği ele alındı

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.