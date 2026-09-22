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Ankara’da Türkiye-Kuzey Makedonya buluşması! İki ülke arasındaki gelecek dönem iş birliği ele alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani ile Ankara’daki Cumhuriyet Müzesi’nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında kültür ve turizm alanındaki ilişkiler ile gelecek dönemde geliştirilebilecek iş birliği imkânları ele alındı.

Ankara’da Türkiye-Kuzey Makedonya buluşması! İki ülke arasındaki gelecek dönem iş birliği ele alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani’yi Ankara’daki Cumhuriyet Müzesi’nde ağırladı.

Ankara’da Türkiye-Kuzey Makedonya buluşması! İki ülke arasındaki gelecek dönem iş birliği ele alındı 1

Süleymani’yi yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Ersoy, ziyaretin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültür ve turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Ankara’da Türkiye-Kuzey Makedonya buluşması! İki ülke arasındaki gelecek dönem iş birliği ele alındı 2

İki ülke halkları arasında yüzyıllara dayanan tarihî, kültürel ve insani bağların bulunduğunu ifade eden Ersoy, bu ortak geçmişin geleceğe yönelik iş birliği için güçlü bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Ankara’da Türkiye-Kuzey Makedonya buluşması! İki ülke arasındaki gelecek dönem iş birliği ele alındı 3

KÜLTÜR VE TURİZMDE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültür ve turizm alanında gelecekte hayata geçirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi.
Bakan Ersoy, Türkiye’nin Kuzey Makedonya ile kültür ve turizm alanındaki iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirterek kurumlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini önemsediklerini ifade etti.

Ankara’da Türkiye-Kuzey Makedonya buluşması! İki ülke arasındaki gelecek dönem iş birliği ele alındı 4

"PARANIN YOLCULUĞU" SERGİSİNİ BİRLİKTE GEZDİLER

Bakan Ersoy ve Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani, görüşmenin ardından Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Marka Şehir Ankara Derneğince Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturulan “Paranın Yolculuğu” sergisini ziyaret etti.
Makedonya topraklarındaki Osmanlı kültürel mirasını para, mimari ve şehircilik tarihi üzerinden ele alan sergide, Üsküp ve Kratova darphanelerinde basılan akçelerin yanı sıra Osmanlı dönemine ait sikke ve seramik eserler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kültür
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