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Bakan Göktaş: "Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Birleşmiş Milletler’de (BM) düzenlenen panelde, "Çocukların güvenliği en başından itibaren dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir" dedi. Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizen Göktaş, "Birlikte, her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz." mesajını verdi.

Bakan Göktaş: "Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir"
Devrim Karadağ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Üst Düzey Haftası vesilesiyle New York'taki BM Genel Merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Görünmeyen Mimari: Çocuklar İçin Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek, Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" panelinde konuştu.

Bakan Göktaş: "Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir" 1

Burada bir konuşma yapan Bakan Göktaş, etkinliğin başlığındaki "görünmeyen mimari" kavramının algoritmaların, öneri sistemlerinin, tasarım tercihlerinin, yaş doğrulama araçlarının ve bildirimlerin çocukların dijital deneyimlerini şekillendirmedeki rolüne atıfta bulunduğuna işaret ederek, bu sistemlerin çocukları siber zorbalık, istismar, zararlı içerikler, ekran bağımlılığı ve mahremiyet ihlallerine maruz bırakabileceği uyarısında bulundu.

Bakan Göktaş: "Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir" 2

"TÜRKİYE, SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİYLE DENETİM TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINDA ÖN SAFTA"

Bakan Göktaş, istenmeyen sonuçları önlemek için yalnızca içerik moderasyonunun yeterli olmadığının altını çizerek, "Çocukların güvenliği en başından itibaren dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir." dedi.

Türkiye'nin sistem tasarımında koruyucu-önleyici, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımı desteklediğine dikkati çeken Göktaş, "Güvenli bir dijital dünya güçlü yasalara, çocuk merkezli tasarıma, bilinçli ailelere ve eğitimcilere ve bunların politika oluşturma süreçlerine katılımına ihtiyaç duyar." diye konuştu.

Bakan Göktaş: "Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir" 3

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çocukların dijital güvenliğini politikalarının merkezine yerleştirdiklerini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çocukların üstün yararı, mahremiyeti, güvenliği, eşitliği ve görüşlerinin dinlenilmesi hakkı dijital tasarıma yön vermelidir. Türkiye, sosyal medya düzenlemeleri aracılığıyla şeffaflık ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön saflarda yer almaktadır. 15 yaşın altındakilere yönelik yaş sınırlamalarının ötesinde, düzenleme 15 yaşın üzerindekiler için güvenli dijital alanlar oluşturmayı ve bağımlılık yapıcı kullanımı engelleyen ilave özellikler getirmeyi amaçlamaktadır."

Bakan Göktaş: "Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir" 4

Bakan Göktaş, aynı zamanda oyun platformlarını da zorunlu yaş derecelendirmesi getirerek düzenlediklerini belirterek, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" ve “Çocuklar Güvende” uygulamalarının çocuklara ve ailelere güvenli internet kullanımı ve dijital riskler konusunda rehberlik ettiğini, çocukların ise okullarda cep telefonu kullanmasına izin verilmediğini bildirdi.

"ULUSLARARASI TOPLUM ORTAK STANDARTLAR GELİŞTİRMELİ"

Göktaş, "Dijital deneyimler sınırları aşmaktadır. Bu nedenle uluslararası toplum, çocukların haklarını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak standartlar geliştirmeli ve bilgi paylaşımında bulunmalıdır." dedi.

"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" ve uluslararası toplantılarda geliştirilmiş işbirliğinin öneminin altını sürekli çizdiklerini belirten Göktaş, bu alanda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Göktaş: "Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir" 5

Göktaş, "Bugünün dijital sistemleri, her yerdeki çocukların geleceğini şekillendirecektir. Sizin liderliğiniz küresel farkındalığın artırılmasına, uluslararası işbirliğinin ilerletilmesine ve çocukları dijital risklerden koruyan politikaların güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizen Göktaş, "Birlikte, her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz." mesajını verdi.

Bakan Göktaş: "Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir" 6

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) çocuk Mahinur Özdemir Göktaş
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