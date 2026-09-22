Adli kontrol iddiaları asılsız çıktı! Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 5 isim adliyeye sevk edildi

Fon soruşturması Türkiye gündeminin üst sıralarındaki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Bugün sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda Emre Tezmen'in adli kontrolle serbest bırakıldığı öne sürülmüştü. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

EMRE TEZMEN'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 5 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu; Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiğini aktardı.

"İFADE İŞLEMLERİ HALEN DEVAM ETMEKTEDİR"

Haskoloğlu, kendisine gelen bilgi notunu da paylaştı. Bahsi geçen notta ise şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkın ve Kerem Alkın isimli şüpheliler adliyeye sevk edilmiş olup ifade işlemleri halen devam etmektedir.

Bunun dışında sosyal medya platformlarında yer alan bir takım dezenformasyon içerikli bilgiler gerçeği yansıtmamakta olup itibar edilmemesi hususuna dikkat edilmelidir"