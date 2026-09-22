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İkisi kardeş 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Başka binada bir ölü daha...

Ankara’da 3 kişinin öldürülmesinin ardından aranan şüpheli farklı bir binada intihar etti. Cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Kadir Çiçek'in, olaydan saatler önce eve gelen Fatih Horoz ve arkadaşı Özkan Şahiner'i "Kız arkadaşım gelecek, sonra gelin" diyerek gönderdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İkisi kardeş 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Başka binada bir ölü daha...
Devrim Karadağ

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dün akşam Anadolu Caddesi 500. Sokak’taki bir apartmanda Mehmet Emre Çallı (28), Enes Çallı (29) ve Mehmet Büyükırmak (35) ölü bulundu.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNDE İZLER TESPİT EDİLDİ

Vücutlarında kurşun ve bıçak izleri tespit edilen 3 kişinin cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

SİLAH VE KESİCİ ALET KULLANILDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Mehmet Emre Çallı'nın sol göğüs bölgesinde ateşli silah yarası olduğu belirlendi.

İkisi kardeş 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Başka binada bir ölü daha... 1
Emre Çallı

Enes Çallı'nın boğazında 4, sol böbrek bölgesinde ise 1 kesici alet yarası tespit edildi. Mehmet Büyükırmak'ın ise sırtından girip göğsünden çıkan 2 ateşli silah yarasının yanı sıra sol el bileğinde derin kesi bulunduğu belirlendi.

"KIZ ARKADAŞIM GELECEK, SONRA GELİN" DEMİŞ

Meydana gelen şüpheli ölümlerle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah'ın elde ettiği bilgilere göre, Fatih Horoz 21 Eylül günü saat 18.30 sıralarında Karşıyaka Şehit Alper Zor Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu. Horoz, arkadaşı Özkan Şahiner ile birlikte olayın meydana geldiği adrese saat 13.00 sıralarında ev sahibi Kadir Çiçek'i ziyaret etmek amacıyla gittiklerini anlattı. Horoz, Çiçek'in kendilerine "Kız arkadaşım gelecek, sonra gelin" diyerek kendilerini gönderdiğini belirtti.

İkisi kardeş 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Başka binada bir ölü daha... 2
Mehmet Büyükırmak

TEKRAR GELDİĞİNDE CESETLE KARŞILAŞTI

Fatih Horoz, saat 18.00 sıralarında aynı ikamete yeniden geldiğinde evin kapısının açık olduğunu söyledi. İçeri baktığında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördüğünü belirten Horoz, bunun üzerine polis merkezine gitti.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalarda, ikamette madde bağımlısı olduğu belirtilen 3 erkek şahsın öldüğü tespit edildi.

İkisi kardeş 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Başka binada bir ölü daha... 3

ŞÜPHELİ BAŞKA BİNADA ÖLÜ BULUNDU

Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kadir Çiçek takibe alındı. Saklandığı adrese yapılan teslim ol çağrısına uymayan Çiçek, cinayetleri işlediği düşünülen silah ile Anadolu Mahallesi 494. Sokak'taki bir binada yaşamına son verdi.

İkisi kardeş 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Başka binada bir ölü daha... 4

KADİR ÇİÇEK'İN 4 ARANMA KAYDI ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında aranan şüpheli Nurullah Çobaner, 22 Eylül günü polis ekiplerince Kuzey Ankara TOKİ Güzelyurt Mahallesi'nde yakalandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Kadir Çiçek'in 8 suç kaydının yanı sıra 4 ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Çiçek'in aranma kayıtlarının 1'inin hükümlü ve tutuklunun kaçması, 3'ünün ise uyuşturucu madde ticareti suçundan olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

İkisi kardeş 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Başka binada bir ölü daha... 5

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Ankara
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