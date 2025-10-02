15. Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim Cuma Günü açılıyor

Antalya Büyükşehir tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı, 3 Ekim Cuma saat 15.00’te düzenlenecek törenle açılıyor. 3-12 Ekim tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 15. Antalya Kitap Fuarı’nda 260 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevi kitapseverlerle buluşacak.

Kitapseverlerin merakla beklediği Antalya Kitap Fuarı bu yıl "Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe" temasıyla düzenleniyor. Türkiye’de belediye eliyle düzenlenen en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan Antalya Kitap Fuarı bu yıl da birbirinden ünlü ve önemli yazarları okurlarıyla buluşturacak. Edebiyatın ve müziğin usta ismi, sayısız roman, şiir ve düşünce eserlerinin yazarı Zülfü Livaneli, onur konuğu olduğu fuarda açılış törenin ardından AKM Aspendos Salonu’nda saat 17.00’de Serhat Kaya moderatörlüğünde gerçekleşecek "Edebiyatın Toplumu Değiştirme Etkisi" başlıklı söyleşide okurları ile buluşacak. Fuar süresince edebiyat dünyasının sevilen isimleri söyleşiler, imza günleri ve sohbetlerle okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak.

