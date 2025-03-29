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  4. 15 bin liralık borç için öldüresiye dövdüler! Motosikletliyi darbeden 2 kişi tutuklandı

15 bin liralık borç için öldüresiye dövdüler! Motosikletliyi darbeden 2 kişi tutuklandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.03.2025 15:57
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Adana’da 15 bin TL borcu olduğu iddiasıyla sokak ortasında motosiklet sürücüsü C.A.'yı darbeden 2 kişi tutuklandı.

15 bin liralık borç için öldüresiye dövdüler! Motosikletliyi darbeden 2 kişi tutuklandı

Olay, 27 Mart’ta Yüreğir ilçesindeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. M.K ve İ.G. kendilerine 15 bin TL borcu olduğunu iddia ettikleri C.A.'yı sokakta motosikletiyle geçerken görüp tartışmaya başladı. M.K., İ.G. ve yanındaki İ.H. ile ismi öğrenilemeyen kişinin de dahil olduğu tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavga sırasında 4 kişi C.A.’yı feci şekilde darbetti. Olayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Yaralanan C.A. sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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2'Sİ TUTUKLANDI BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da anbean yansıya darp olayıyla ilgili polis çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, M.K., İ.G. ve İ.H.’yi evlerine yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K ve İ.G. tutuklanırken, İ.H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
darp motosiklet
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