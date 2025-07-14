15 Temmuz 2025 resmi tatil mi? 15 Temmuz 2025 hastaneler açık mı? 15 Temmuz 2025 sağlık ocakları açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmi tatil olarak kutluyor. 2016’daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde, vatandaşlar sağlık hizmetlerinin durumunu merak ediyor. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları ve acil servislerin 15 Temmuz 2025 Salı günü çalışma durumu sıkça araştırılıyor. Peki, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

15 TEMMUZ 2025 HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz, resmi tatil olduğu için kamu kurumlarının çoğu kapalı olacak.

Sağlık hizmetlerinde ise durum şöyle:

Devlet hastaneleri: Devlet hastanelerinin poliklinik hizmetleri 15 Temmuz 2025 Salı günü kapalı olacak. Randevulu muayeneler ve rutin kontroller yapılamayacak. Ancak, acil servisler 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Acil sağlık ihtiyacı olanlar devlet hastanelerinin acil servislerine başvurabilir.

ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?

Özel hastanelerin çalışma durumu, hastanenin politikalarına bağlı olarak değişiyor. Bazı özel hastaneler sınırlı kadroyla hizmet verebilirken, bazıları poliklinik hizmetlerini durdurabilir. Özel hastaneye gitmeyi planlayanların, ilgili hastaneyle önceden iletişime geçerek çalışma saatlerini ve randevu durumunu teyit etmeleri önerilir.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) AÇIK MI?

Sağlık ocakları resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu nedenle, 15 Temmuz 2025 Salı günü aile hekimlikleri ve sağlık ocakları kapalı olacak. Rutin muayene, reçete yazdırma veya diğer birinci basamak sağlık hizmetleri için vatandaşların 16 Temmuz Çarşamba gününü beklemeleri gerekecek.

Nöbetçi eczaneler: Sağlık hizmetlerinin aksamaması için nöbetçi eczaneler 15 Temmuz’da hizmet vermeye devam edecek. Bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczaneleri öğrenmek için eczane nöbet listelerini kontrol edebilirsiniz.