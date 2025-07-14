HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

15 Temmuz 2025 resmi tatil mi? 15 Temmuz 2025 hastaneler açık mı? 15 Temmuz 2025 sağlık ocakları açık mı?

15 Temmuz, Türkiye’de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil ilan edilmiş olup, bu özel günde sağlık hizmetlerinin durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2016’daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde, kamu kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının çalışma durumu sıkça araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz Salı günü devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları ve acil servisler hizmet verecek mi? Detaylar haberimizde…

15 Temmuz 2025 resmi tatil mi? 15 Temmuz 2025 hastaneler açık mı? 15 Temmuz 2025 sağlık ocakları açık mı?
Sedef Karatay

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmi tatil olarak kutluyor. 2016’daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde, vatandaşlar sağlık hizmetlerinin durumunu merak ediyor. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları ve acil servislerin 15 Temmuz 2025 Salı günü çalışma durumu sıkça araştırılıyor. Peki, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz 2025 resmi tatil mi? 15 Temmuz 2025 hastaneler açık mı? 15 Temmuz 2025 sağlık ocakları açık mı? 1

15 TEMMUZ 2025 HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz, resmi tatil olduğu için kamu kurumlarının çoğu kapalı olacak.

Sağlık hizmetlerinde ise durum şöyle:
Devlet hastaneleri: Devlet hastanelerinin poliklinik hizmetleri 15 Temmuz 2025 Salı günü kapalı olacak. Randevulu muayeneler ve rutin kontroller yapılamayacak. Ancak, acil servisler 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Acil sağlık ihtiyacı olanlar devlet hastanelerinin acil servislerine başvurabilir.

15 Temmuz 2025 resmi tatil mi? 15 Temmuz 2025 hastaneler açık mı? 15 Temmuz 2025 sağlık ocakları açık mı? 2

ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?

Özel hastanelerin çalışma durumu, hastanenin politikalarına bağlı olarak değişiyor. Bazı özel hastaneler sınırlı kadroyla hizmet verebilirken, bazıları poliklinik hizmetlerini durdurabilir. Özel hastaneye gitmeyi planlayanların, ilgili hastaneyle önceden iletişime geçerek çalışma saatlerini ve randevu durumunu teyit etmeleri önerilir.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) AÇIK MI?

Sağlık ocakları resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu nedenle, 15 Temmuz 2025 Salı günü aile hekimlikleri ve sağlık ocakları kapalı olacak. Rutin muayene, reçete yazdırma veya diğer birinci basamak sağlık hizmetleri için vatandaşların 16 Temmuz Çarşamba gününü beklemeleri gerekecek.

15 Temmuz 2025 resmi tatil mi? 15 Temmuz 2025 hastaneler açık mı? 15 Temmuz 2025 sağlık ocakları açık mı? 3

Nöbetçi eczaneler: Sağlık hizmetlerinin aksamaması için nöbetçi eczaneler 15 Temmuz’da hizmet vermeye devam edecek. Bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczaneleri öğrenmek için eczane nöbet listelerini kontrol edebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 katlı apartmandaki yangına müdahale3 katlı apartmandaki yangına müdahale
Orman yangınında iş makinesi hurdaya döndüOrman yangınında iş makinesi hurdaya döndü

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi resmi tatil mi 15 temmuz anlam ve önemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi!

PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi!

Özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Igor Tudor Cimbom'un yıldızına kafayı taktı!

Igor Tudor Cimbom'un yıldızına kafayı taktı!

Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu

Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu

Ahmet Özer için tahliye kararı!

Ahmet Özer için tahliye kararı!

Konuşulan tarih çok yakın! "Dikkat çekici bazı duyumlar var"

Konuşulan tarih çok yakın! "Dikkat çekici bazı duyumlar var"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.