15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden zanlı hakkında flaş gelişme!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstinye'deki Borsa İstanbul binası önünde şehit edilen Fatih Satır'ın mezarının dün tahrip edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin motosikletle gelip elinde kürekle mezarlığa giriş yaptığını belirledi.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli T.D. (35) mezarlık çevresinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının daha önce de 3 camiye zarar verdiği, "mala zarar verme", "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheli T.D. sorgusunda, olay anını hatırlamadığını ve hiçbir şey bilmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

