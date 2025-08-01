15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi! 2 şahıs gözaltına alındı

Olay, önceki gün gece saatlerinde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yaşanmış, iddiaya göre, iki taksici, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle yüklü miktarda borçlandıkları, borçlarını ödeyemeyince de, köprünün üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu.

PSİKOLOJİK BUNALIMA GİRMİŞLER

Şahısların o anları cep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekerken, görüntülerin yakınları arasında yayılmasının ardından, şahısların yakınları olay yerine çağrılmıştı.

Yakınlarının ikna çalışması sonrası 2 şahıs intihardan vazgeçirilirken, şahısların yüksek borç yükü nedeniyle psikolojik bunalıma girdikleri, sanal kumar sebebiyle ciddi maddi kayıplar yaşadıkları öğrenilmişti.

O anlar vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından anbean takip edilmiş, şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Şahısların tespiti için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şahısların araç sürücüsü H.K. (29) ile E.K. (24)’ü belirledi.

1'İ ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden H.K.’nın 1.65 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında, emniyette sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli işlem başlatıldı.

(İHA)