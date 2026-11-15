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Eğlence mekanında 2 kadın arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı

Eskişehir’de bir eğlence mekanında iki kadın arasında çıkan ve kapı önünde kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Eğlence mekanında 2 kadın arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanda bulunan iki kadın şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Mekan dışına taşan ve tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda, görgü şahitlerinin iddiasına göre A.A. isimli kadın tartıştığı E.A.’yı karın bölgesinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan E.A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eğlence mekanında 2 kadın arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir
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