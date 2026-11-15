Pantolonu olay oldu! MÜSİAD Başkanı Özdemir'e yorum yağdı: "Şık olmamış"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü perşembe günü MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'i ziyaret etti. Özlü, daha sonra sosyal medyada ikisinin birlikte fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta dikkat çeken Özdemir'in giyimi oldu.

KIYAFETİNE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa adeta yorum yağdırdı. Birçok kişi Özdemir'i özellikle pantolonu nedeniyle eleştirdi.

"EŞOFMAN GİBİ PANTOLONLA KARŞILAMAK ÇOK KÖTÜ BENCE"

Bir kullanıcı, "Türkiye Cumhuriyeti’nde bakanlık yapmış şu anda mevcut belediye başkanlığı görevinde olan bir Bakanı eşofman gibi pantolonla karşılamak çok kötü bence" diye yazdı.

"ŞIK OLMAMIŞ"

Bir başkası ise "Kişiyi kıyafetleiyle yargılamak doğru değil. Ama; siz bir STK başkanısınız. Büyük bir camiayı temsil ediyorsunuz. Misafiriniz ise bakanlık yapmış, aktif bir belediye başkanı. Şık olmamış! Unutmayın! Kıyafet kişinin yetkinliğini, statüsünü, aidiyetini gösterir" ifadeleriyle eleştirisini dile getirdi.