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Geçmeyen boğaz ağrısının asıl sebebi hastanede ortaya çıktı! Kansere yol açabiliyor

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, uzun süre geçmeyen boğaz ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde Kardashian'a yemek borusunda iltihaplanma anlamına gelen özofajit teşhisi konuldu. Uzmanlar, tedavi edilmeyen bu rahatsızlığın zamanla yemek borusu kanseri riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Geçmeyen boğaz ağrısının asıl sebebi hastanede ortaya çıktı! Kansere yol açabiliyor
Çiğdem Berfin Sevinç

46 yaşındaki Kim Kardashian, The Kardashians programının yeni sezonunda yaşadığı sağlık sorununu anlattı. Şiddetli boğaz ağrısı geçmeyince hastaneye başvuran yıldız, özofajit teşhisi aldı.

Kardashian'ın babası Robert Kardashian'ın 2003 yılında yemek borusu kanserinden hayatını kaybetmesi de endişeleri artırdı.

Geçmeyen boğaz ağrısının asıl sebebi hastanede ortaya çıktı! Kansere yol açabiliyor 1

ÜÇ HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!

Uzmanlara göre özofajitin en yaygın nedenlerinden biri mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla oluşan reflü. Uzun süreli iltihaplanma, yemek borusunda Barrett özofagusu adı verilen hücresel değişikliklere ve kanser riskinde artışa neden olabiliyor.

Boğaz ağrısı, ses kısıklığı, öksürük, göğüs ağrısı ve yutkunma güçlüğü reflünün belirtileri arasında yer alıyor. Özellikle üç haftadan uzun süren boğaz ağrısı, ses değişikliği, yutkunma güçlüğü ve açıklanamayan kilo kaybının ihmal edilmemesi gerekiyor.

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boğaz ağrısı kanser Kim Kardashian
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