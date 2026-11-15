Geçmeyen boğaz ağrısının asıl sebebi hastanede ortaya çıktı! Kansere yol açabiliyor

46 yaşındaki Kim Kardashian, The Kardashians programının yeni sezonunda yaşadığı sağlık sorununu anlattı. Şiddetli boğaz ağrısı geçmeyince hastaneye başvuran yıldız, özofajit teşhisi aldı.

Kardashian'ın babası Robert Kardashian'ın 2003 yılında yemek borusu kanserinden hayatını kaybetmesi de endişeleri artırdı.

ÜÇ HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!

Uzmanlara göre özofajitin en yaygın nedenlerinden biri mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla oluşan reflü. Uzun süreli iltihaplanma, yemek borusunda Barrett özofagusu adı verilen hücresel değişikliklere ve kanser riskinde artışa neden olabiliyor.

Boğaz ağrısı, ses kısıklığı, öksürük, göğüs ağrısı ve yutkunma güçlüğü reflünün belirtileri arasında yer alıyor. Özellikle üç haftadan uzun süren boğaz ağrısı, ses değişikliği, yutkunma güçlüğü ve açıklanamayan kilo kaybının ihmal edilmemesi gerekiyor.