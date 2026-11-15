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Boşanma davası için gittiği avukatla sevgili oldu! Hem milyonlarından oldu hem tehdit edildi

Konya'da yaşanan olayda boşanma avukatıyla sevgili olan bir kadın kendinden iş kurma, ev alma bahaneleriyle para isteyen avukatı tarafından dolandırıldı. Hakkında dava açılınca daha da sinirlenen avukat bir de kan donduran tehditlerde bulundu. İşte avukat için istenen ceza...

Boşanma davası için gittiği avukatla sevgili oldu! Hem milyonlarından oldu hem tehdit edildi
Ufuk Dağ

Konya'da yaşayan 34 yaşındaki Ş.I., 2020'de boşanma davasına bakması için avukat Mehmet T. (35) ile anlaştı. Vekalet verme ve davanın açılması sürecindeki gerekli bilgi ve belgeler nedeniyle sık sık görüşen ikili arasındaki avukat- müvekkil ilişkisi kısa sürede gönül ilişkisine dönüştü. İddiaya göre Mehmet T. genç kadına kendisiyle evleneceğini söyleyip ev alma, iş kurma ve borç ödeme gibi çeşitli bahanelerle para almaya başladı.

Boşanma davası için gittiği avukatla sevgili oldu! Hem milyonlarından oldu hem tehdit edildi 1

KREDİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU!

Sabah'ta yer alan habere göre avukatın bu taleplerini karşılamakta zorlanan genç kadın kredi çekti. Ancak bir süre sonra verdiği paraların yatırım için değil, avukatın kişisel harcamalarında kullanıldığını tespit etti. Bunun üzerine savcılığa başvuran genç kadın, avukatın başından beri kendisini dolandırmak için duygusal birliktelik yaşadığını, 2 milyon 100 TL maddi zarara uğradığını, ev ve araba alım süreçlerinde hileli işlemlerle mağdur edildiğini öne sürdü.

AVUKAT İÇİN HAPİS TALEBİ

Mehmet T. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmasını tamamlayan savcılık, bilgi sahibi beyanlarını da dikkate alarak avukat Mehmet T.'nin gönül ilişkisini kullanarak, ev ve araç alımı vaadiyle Ş.I.'yı sistematik ve hileli şekilde toplam 2 milyon 100 bin TL menfaat temin etmek suretiyle dolandırdığını belirterek bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Boşanma davası için gittiği avukatla sevgili oldu! Hem milyonlarından oldu hem tehdit edildi 2

"KANINI İÇSEM DOYMAM"

Bu durumu hazmedemeyen avukat Mehmet T., bu kez de genç kadına 'Fazlasını yaptırma, duracağın yeri bil. Beni sona getirme, değil seni, sülaleni s... Ben çok güzel hesaplaşacağım. Eziyetin kralını yapacağım bundan sonra. Kanını içsem doymam' şeklinde tehdit mesajları göndermeye başladı. Bunun üzerine Ş.I., bu kez de tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

Boşanma davası için gittiği avukatla sevgili oldu! Hem milyonlarından oldu hem tehdit edildi 3

BİR DE TEHDİTTEN HAPİS TALEBİ

Şikayet üzerine ikinci kez soruşturma başlatan savcılık, gönderilen mesajlar ve diğer delilleri de dikkate alarak Mehmet T. hakkında "tehdit" suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ikinci bir dava açtı. İki dava da sürerken Mehmet T. hakkında başka benzer şikâyetlere dayalı soruşturmaların da olduğu öğrenildi.

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Avukat Konya
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