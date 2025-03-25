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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkunç kaza! Motosikletli polisler kaza yaptı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkunç kaza! Motosikletli polisler kaza yaptı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 11:57
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletli polis ekibi kaza yaptı. 2 polisin yaralandığı kaza nedeniyle trafik Anadolu Yakası istikametinde kontrollü olarak veriliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkunç kaza! Motosikletli polisler kaza yaptı...

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa’dan Anadolu Yakası'na geçişte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’tan Üsküdar istikametine giden motosikletli polis ekibi henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sırasında 2 polis yaralandı.

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TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletli polisler arkadaşlarına yardım etmek üzere olay yerine gelirken, yaralanan 2 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprüde Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

ISTANBUL---15-TEMMUZ-SEHITLER-KOPRUSU’ND_627083_185737

(DHA)

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kaza köprü
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