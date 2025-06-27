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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Köprüden denize atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracından inerek korkulukları aşan bir kişi, boğaza atladı. Sağlık ekiplerimim yaptığı ilk kontrollerde erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin üzerinde İlhan Arık (41) adına düzenlenmiş kimlik buldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Köprüden denize atladı

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde aracından inerek korkulukları aşan bir kişi, boğaza atladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerimim yaptığı ilk kontrollerde erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin üzerinde İlhan Arık (41) adına düzenlenmiş kimlik buldu. Ceset, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ISTANBUL--15-SEHITLER-KOPRUSU’NDEN-ATLAY_787392_232969

DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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