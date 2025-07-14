15 Temmuz'un üzerinden 9 yıl geçti! Dikkat çeken veriler: 713 bin 337 kişiye işlem, 126 bin 796 kişiye tutuklama...

Hain darbe girişimi üzerinden 9 yıl geçti ama FETÖ mensuplarının sızdığı devlet kurumlarından tasfiyeleri hala devam ediyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerlerin darbe girişiminde 63 polis, 6 asker ve 184 sivil şehit olmuştu. O gece 286 polis, 47 asker, 2 bin 407 sivil yaralanmışken, 34 darbeci ölü, 49 darbeci ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Türk siyasi tarihine kara bir leke gibi geçen olayın ardından devletin içine sızmış FETÖ mensuplarının temizlenme süreci başladı. Operasyonlarla ilgili gelen veriler bir hayli dikkat çekici...
Hakkında İşlem Yapılan Kişi Sayısı: 713 bin 337 kişi
Mahkumiyet Verilen Kişi Sayısı: 126 bin 796 Kişi
Toplam Şüpheli Sayısı; 58 bin 560
Tutuklu Sayısı: 11 bin 085 (Hükümlü-Hükümözlü dahil)
Soruşturma aşamasındaki dosya sayısı 29 bin 808 dosya
Şüpheli sayısı 58 bin 560 kişi
Tutuklu şüpheli sayısı 555 kişi
Adli Kontrol Kararı verilen şüpheli sayısı 3 bin 105 kişi
Kovuşturma aşamasındaki dosya sayısı 19 bin 18 dosya
Sanık sayısı 24 bin 45 kişi
Tutuklu sanık sayısı 295 kişi
Adli Kontrol Kararı verilen sanık sayısı 12 bin 157 kişi
289 Fiili darbe dosyasında karar verilmiştir.
Mahkumiyet kararı verilen sanık sayısı 4 bin 891 kişi
• Ağırlaştırılmış müebbet: 1634
• Müebbet: 1366
• Süreli Hapis: 1891
Beraat kararı verilen sanık sayısı 2 bin 870 kişi
Ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilen sanık sayısı 964 kişi
Yargıtay’da onanan dosya sayısı 224 dosya
İhraç Edilen Hakim-Savcı Sayısı: 4006
Dava Açan Sayısı: 3854
Dava Açmayan Sayısı: 152
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