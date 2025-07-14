15 Temmuz'un üzerinden 9 yıl geçti! Dikkat çeken veriler: 713 bin 337 kişiye işlem, 126 bin 796 kişiye tutuklama...

Hain darbe girişimi üzerinden 9 yıl geçti ama FETÖ mensuplarının sızdığı devlet kurumlarından tasfiyeleri hala devam ediyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerlerin darbe girişiminde 63 polis, 6 asker ve 184 sivil şehit olmuştu. O gece 286 polis, 47 asker, 2 bin 407 sivil yaralanmışken, 34 darbeci ölü, 49 darbeci ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Türk siyasi tarihine kara bir leke gibi geçen olayın ardından devletin içine sızmış FETÖ mensuplarının temizlenme süreci başladı. Operasyonlarla ilgili gelen veriler bir hayli dikkat çekici...

FETÖ İLE İLGİLİ VERİLER

Hakkında İşlem Yapılan Kişi Sayısı: 713 bin 337 kişi

Mahkumiyet Verilen Kişi Sayısı: 126 bin 796 Kişi

Toplam Şüpheli Sayısı; 58 bin 560

Tutuklu Sayısı: 11 bin 085 (Hükümlü-Hükümözlü dahil)

SORUŞTURMALAR

Soruşturma aşamasındaki dosya sayısı 29 bin 808 dosya

Şüpheli sayısı 58 bin 560 kişi

Tutuklu şüpheli sayısı 555 kişi

Adli Kontrol Kararı verilen şüpheli sayısı 3 bin 105 kişi

KOVUŞTURMALAR

Kovuşturma aşamasındaki dosya sayısı 19 bin 18 dosya

Sanık sayısı 24 bin 45 kişi

Tutuklu sanık sayısı 295 kişi

Adli Kontrol Kararı verilen sanık sayısı 12 bin 157 kişi

289 Fiili darbe dosyasında karar verilmiştir.

Bu dosyalarda;

Mahkumiyet kararı verilen sanık sayısı 4 bin 891 kişi

• Ağırlaştırılmış müebbet: 1634

• Müebbet: 1366

• Süreli Hapis: 1891

Beraat kararı verilen sanık sayısı 2 bin 870 kişi

Ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilen sanık sayısı 964 kişi

Yargıtay’da onanan dosya sayısı 224 dosya

İHRAÇ EDİLEN HAKİM VE SAVCI SAYILARI

İhraç Edilen Hakim-Savcı Sayısı: 4006

Dava Açan Sayısı: 3854

Dava Açmayan Sayısı: 152