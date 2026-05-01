15 yaşındaki arkadaşı 14 yaşındaki Gizem'i öldürdü

Edirne'de A.Ç., (15), tartıştığı arkadaşı Gizem Özdemir'i (14), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Korkunç olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. adı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir ile tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş edip, kaçtı.

Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

14 YAŞINDAKİ GİZEM'İ ÖLDÜRDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gizem Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

