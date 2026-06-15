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Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti

Eskişehir’de Enis Yasin Karacaoğlu (34), atıyla birlikte girdiği Keskin göletinde kayboldu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Karacaoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti

Eskişehir’de bir araç kiralama şirketinde yönetici olan Enis Yasin Karacaoğlu, atıyla birlikte akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesindeki Keskin göletine gitti.

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti 1

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti 2

ATIYLA GÖLE GİRDİ BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Atıyla birlikte gölete giren Karacaoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti 3

Karacaoğlu’nun suda kaybolduğunu görün çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti 4

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti 5

SUDAN ÇIKARTILDI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Karacaoğlu, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enis Yasin Karacaoğlu’nun birlikte gölete girdiği atının da suda boğulduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti 6

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir At boğulma gölet
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