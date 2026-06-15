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Galaxy S26 sahiplerine müjde: Birçok Android telefonda bulunan o özellik sonunda geldi!

Samsung'un Galaxy cihazlarında uzun süredir olmayan bir özellik, Galaxy S26 serisine geldi. Birçok Android telefonda yıllardır bulunan bu özellik, Good Lock uygulamasındaki QuickStar modülü aracılığıyla kullanılabiliyor.

Galaxy S26 sahiplerine müjde: Birçok Android telefonda bulunan o özellik sonunda geldi!
Enes Çırtlık

Samsung'un Galaxy markalı akıllı telefonları ve tabletleri, özellikle Çinli markaların cihazlarında yıllardır bulunan bir özellikten yoksundu: durum çubuğunda gösterilen anlık ağ hızı göstergesi... Bu özellik artık Samsung'un Good Lock özelleştirme uygulamasındaki QuickStar modülü aracılığıyla Galaxy kullanıcıları için erişilebilir durumda.

Galaxy S26 sahiplerine müjde: Birçok Android telefonda bulunan o özellik sonunda geldi! 1

GALAXY S26 SERİSİNE ANLIK AĞ HIZI GÖSTERGESİ GELDİ

GSMArena'da yer alan habere göre, Samsung kullanıcıları daha önce de Galaxy telefonlarında anlık ağ hızı göstergesi elde edebiliyordu; ancak bu, üçüncü taraf bir uygulama gerektiriyor ya da cihaz root edilmişse cihaz yazılımındaki bir işaret/parametrenin etkinleştirilmesini şart koşuyordu. Artık cihazınız Android 17 tabanlı One UI 9 ile çalışıyorsa bunlara gerek kalmadı.

Galaxy S26 sahiplerine müjde: Birçok Android telefonda bulunan o özellik sonunda geldi! 2

Bu özellik için One UI 9'a ihtiyaç duyulmasının nedeni, QuickStar üzerinden gelen anlık ağ hızı göstergesinin şu anda yalnızca One UI 9'da desteklenmesi. Özelliğin daha eski One UI sürümlerinde desteklenip desteklenmeyeceği bilinmiyor. One UI 9 ise şu anda yalnızca altı ülkede Galaxy S26 serisi telefonlara beta olarak sunuluyor.

One UI 9 beta sürümü çalıştıran bir Galaxy S26 serisi telefona sahipseniz ve anlık ağ hızı göstergesini açmak istiyorsanız, öncelikle Google Play Store ya da Samsung'un Galaxy Store'undan Good Lock'u yüklemeniz gerekiyor. Ağ hızı göstergesini getiren QuickStar sürümü ise 15.7.00.27. Bu sürüm Galaxy Store üzerinden mevcut değilse, APK dosyasını (kendi sorumluluğunuzda, bizlerin değil) indirerek manuel olarak yükleyebilirsiniz.

Ardından şu adımları izlemeniz yeterli:

  • Good Lock'u açın.
  • Plugins (Eklentiler) bölümünden QuickStar'ı açın.
  • Özellikleri etkinleştirmek için üstteki geçiş düğmesine dokunun.
  • "Visibility of indicator icons" (Gösterge simgelerinin görünürlüğü) seçeneğine dokunun ve "Network Speed" (Ağ Hızı) seçeneğinin yanındaki düğmeye dokunun.
  • Bu işlemin ardından anlık ağ hızı göstergesi ekranın sağ üst köşesinde görünecek.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung samsung telefonlar
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