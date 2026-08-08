15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar doktorları şaşkına çevirdi

İstanbul'da 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı sağlık sorunu, erken teşhisin önemini bir kez daha ortaya koydu. Şiddetli mide şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran çocuğun yapılan tetkiklerinde midesini büyük ölçüde kaplayan bir kitle tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın midesinden, sindirilemeyen saçlardan oluşan devasa bir yumak çıkarıldı.

Afyon Türkeli Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'ne başvuran 15 yaşındaki hastanın mide şikayetlerinin ardından ayrıntılı tetkikleri gerçekleştirildi. İncelemelerde mideyi tamamen kaplayan büyük bir kitle tespit edilmesi üzerine hasta vakit kaybetmeden ameliyata alındı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sefa Sağ tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından kitlenin, tıpta "trikobezoar" olarak adlandırılan büyük bir saç yumağı olduğu belirlendi. Mideden çıkarılan kitlenin boyutu, sağlık ekibini de şaşırttı.

HASTANIN DURUMU STABİL

Başarılı geçen operasyonun ardından müşahede altında tutulan 15 yaşındaki hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sorunsuz şekilde devam ettiği öğrenildi. Uzmanlar, çocuklarda görülen alışkanlık değişikliklerine karşı ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

ERKEN TEŞHİS UYARISI

Operasyonu yöneten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sefa Sağ, saç yeme alışkanlıklarının zamanında fark edilmediği takdirde hayati risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Sağ; midede biriken bu tür kitlelerin ciddi organ hasarlarına ve sindirim sistemi tıkanıklıklarına yol açabileceğini vurgulayarak, erken teşhisin ve multidisipliner psikiyatrik desteğin hayati önem taşıdığını ifade etti.

RAPUNZEL SENDROMU NEDİR?

Rapunzel sendromu, saç yolma ve saç yeme davranışları sonucunda midede büyük saç kitlelerinin oluşmasıyla ortaya çıkan nadir bir sağlık sorunu olarak biliniyor. "Trikotillomani" olarak adlandırılan saç yolma davranışına "trikofaji" yani saç yeme eşlik ettiğinde, sindirilemeyen saçlar zamanla midede birikerek trikobezoar adı verilen kitlelere dönüşebiliyor.