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5 ilde 5 kişinin cansız bedenleri bulundu

Eskişehir, Çorum ve Mersin'de kötü koku ihbarına giden ekipler evlerde cansız bedenlerle karşılaştı. Kayseri'de eşinin ihbarıyla, Zonguldak'ta annesi tarafından birer kişinin cansız bedenleri bulundu. Ölüm nedenleri araştırılıyor.

5 ilde 5 kişinin cansız bedenleri bulundu
Devrim Karadağ

Kayseri, Eskişehir, Çorum, Mersin ve Zonguldak'ta birer kişi evlerinde ölü bulundular. Kayseri'de eşi, Zonguldak'ta da annesi tarafından cansız bedeni bulunurken, diğer illerdekiler kötü kokuyla ortaya çıktı.

Türkiye'de dün 5 ilde 5 kişi evlerinde ölü olarak bulundu. Ölüm nedenleri yapılacak çalışmayla ortaya çıkacak.

KAYSERİ'DE 54 YAŞINDAKİ ADAM ÖLÜ BULUNDU

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Cami Geçidi Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında ikamet eden Muzaffer Acer’den (54) uzun süre haber alamayan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

5 ilde 5 kişinin cansız bedenleri bulundu 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muzaffer Acer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Acer’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Muzaffer Acer’in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE KÖTÜ KOKU İHBARINDA CANSIZ BEDEN

Eskişehir’de Ekrem Aksoy (70), komşularının kötü koku yayıldığı ihbarı yaptığı evinde, polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

5 ilde 5 kişinin cansız bedenleri bulundu 2

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak’ta iki katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Ekrem Aksoy’un komşuları, kendisinden uzun süre haber alamadı. Aksoy’un evinden kötü kokular yayıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksoy, çilingir yardımıyla girilen evde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aksoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi Aksoy’un ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksoy’un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Aksoy’un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM'DA DA KOKULAR ELE VERDİ

Çorum'da apartmandan yayılan kötü koku üzerine girilen evde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

5 ilde 5 kişinin cansız bedenleri bulundu 3

Kale Mahallesi Ata Caddesi Lozanevler Sitesindeki bir apartmandan yayılan kötü kokuyu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, kokunun 42 yaşındaki Galip Öztürk’ün yaşadığı daireden geldiğini tespit etti. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, ailesi köyde olduğu belirlenen Öztürk'ü hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemede kesi ve darp izine rastlanmayan Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Öztürk'ün komşuları tarafından 4 gündür görülmediği öğrenildi.

MERSİN'DE 67 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Şehit Mustafa Mahallesinde M.A.G'nin (67) yaşadığı evden koku geldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, M.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.A.G'nin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZONGULDAK'TA 39 YAŞINDAKİ ADAMI ANNESİ BULDU

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi Yonca Apartmanı'nda yaşayan Nazım Z.'yi (39) odasında hareketsiz gören annesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 ilde 5 kişinin cansız bedenleri bulundu 5

Sağlık personelince yapılan kontrolde Nazım Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazım Z'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Eskişehir Mersin Kayseri Zonguldak
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