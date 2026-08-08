HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da polisten vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi

Bursa’da polis ekipleri, Yıldırım ilçesindeki Yeşil Camii’nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık, yasa dışı bahis, akran zorbalığı ve genel asayiş konularında bilgilendirme yaptı.

Bursa’da polisten vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi

Bursa’da polis ekipleri, Yıldırım ilçesindeki Yeşil Camii’nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık, yasa dışı bahis, akran zorbalığı ve genel asayiş konularında bilgilendirme yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadelede önleyici kolluk hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların güvenlik bilincini geliştirmek amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi.
Yıldırım ilçesindeki Yeşil Camii’nde cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen çalışmada polis ekipleri vatandaşlarla birebir iletişim kurarak karşı karşıya kalabilecekleri riskler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Çalışma kapsamında vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, güvenli sosyal medya kullanımı, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele, akran zorbalığı, 112 Acil Çağrı Hattı’nın tanıtımı ve doğru kullanımı ile genel asayiş kuralları hakkında bilgiler verildi.

Yüz yüze gerçekleştirilen bilgilendirmeler kapsamında vatandaşlara konuya ilişkin 1.000 adet bilgilendirici ve tanıtıcı broşür dağıtıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği için bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının 24 saat esasına göre devam edeceğini bildirdi.

Bursa’da polisten vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi 1

Bursa’da polisten vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandıYeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandıUyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.