15 yaşındaki stajyerin acı sonu! Elektrik akımına kapıldı

Hatay'da bir pastanede staj yapan 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra Karagön elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Pastane sahibi acı olayın ardından gözaltına alındı.

Hatay'da staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapılarak can veren 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

10. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

Olay, 1 Mayıs günü İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde bulunan pastanede meydana geldi. İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, iş yerinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

PASTANE SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İş yerindekilerin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Karagön, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karagön, hayatını kaybetti. Akıma kapılarak can veren Karagön, İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Karagön'ün ailesi zor anlar yaşadı. Olay sonrası pastane sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

