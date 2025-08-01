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15 yıl önce hayatı geri dönülmez şekilde değişti: Yüksek ateşle gittiği hastanede, yürüyemez hale geldi...

Sultangazi’de yaşayan 49 yaşındaki Seyfettin Taşcı, 15 yıl önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğunda fil hastalığı (lenfödem) teşhisi alacağını bilmiyordu. O günden sonra hayatı geri dönülmez şekilde değişti. Zamanla vücudu şişmeye, kilosu artmaya başladı; hastalığın ilerlemesiyle birlikte hareket kabiliyetini kaybeden Taşcı, son dönemde yürüyemez hale geldi. Günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda olan Taşcı, birçok hastaneye başvurmasına rağmen henüz tedavi edilemedi...

15 yıl önce hayatı geri dönülmez şekilde değişti: Yüksek ateşle gittiği hastanede, yürüyemez hale geldi...

Sultangazi'de yaşayan 49 yaşındaki Seyfettin Taşcı, 15 yıl önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

FİL HASTALIĞI TEŞHİSİ KONULDU

Hastanede kendisine fil hastalığı teşhisi konuldu ve o günden sonra hayatı değişti. Her geçen gün kilo alan Seyfettin Taşcı son dönemlerde ise yürüyemez hale geldi. Temel ihtiyaçlarını gideremeyen Taşçı, birçok hastaneye başvurmasına rağmen hastalığına çare bulunamadı. Hastalığının ilerlemesiyle birlikte kısmen yatağa bağımlı olan Taşcı, içinde bulunduğu zorlu durum karşısında çaresiz kaldı.

15 yıl önce hayatı geri dönülmez şekilde değişti: Yüksek ateşle gittiği hastanede, yürüyemez hale geldi... 1

"ARTIK İHTİYAÇLARIMI KARŞILAYAMAYACAK DURUMDAYIM"

15 senedir fil hastalığıyla mücadele ettiğini ifade eden Seyfettin Taşcı, "Herhangi bir sonuç alamadım. Hastaneye gidiyorum, oraya buraya gidiyorum herhangi bir tedavisi yok dediler bana. Artık ihtiyaçlarımı karşılayamayacak durumdayım. Zor günler geçiriyorum ve bütün yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

15 yıl önce hayatı geri dönülmez şekilde değişti: Yüksek ateşle gittiği hastanede, yürüyemez hale geldi... 2

"EŞİM BİR RAHAT AYAKKABI GİYSİN, 15 YILDIR BÖYLE BU HALDE"

Eşinin ayakkabı giyebilmesini ve dışarıda birlikte yürüyebilmek istediğini söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Vasfiye Taşcı, "Eşimin durumu ortada gittikçe ağırlaşıyor ve tedavisini olmasını istiyorum ben de artık. Her eş gibi ben de onunla gezmek istiyorum, dışarıya çıkmak istiyorum. 15 yıldır böyle ve gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. İhtiyacını göremiyor, tek başına dışarı çıkamıyor, lavaboya gidemiyor. Gitmediğimiz hastane kalmadı ve bunun tedavisi yok dediler bize. Ama internetten bakıyoruz, tedavi olan var görüyoruz. Televizyonda, internette var böyle bir şey. Ve bizim durumumuz olmadığı için yapamadık. Bazen oluyor ki eşim rahatsız olduğu zaman iki ayda bir, üç ayda bir titremesi oluyor, ateşlenmesi oluyor, yürümekte bile zorlanıyor. Hani destek almadan, lavaboya, oraya, buraya ben götürürüm. Kendi başına yürüyemiyor. Ben buna bir çare istiyorum. Herkes gibi ben de istiyorum eşim ile dışarıda gezeyim, dolaşayım. Yani çok sıkıntılar var. Yetkililerden yardım istiyorum. Ne olur eşimi tedavi yaptırın. Tek istediğim bu. Eşim bir rahat ayakkabı giysin. Ve 15 yıldır böyle bu haldedir yani" dedi.

15 yıl önce hayatı geri dönülmez şekilde değişti: Yüksek ateşle gittiği hastanede, yürüyemez hale geldi... 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fil hastalığı Sultangazi
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