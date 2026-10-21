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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANI RADEV'LE GÖRÜŞTÜ

Liderler, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi, ticaret başta olmak üzere iş birliğimizi artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü 1

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğimizi, Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduğumuzu belirterek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti" denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Recep Tayyip Erdoğan
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