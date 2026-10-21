Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret: Sebebini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi. Bakan Tekin’i CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.

BAKAN TEKİN'DEN KILIÇDAROĞLU ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA

Bakan Tekin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Ben Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim.

"KIZIMIN NİKAHINA DAVET AMAÇLI BİR GÖRÜŞME"

Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi. O da sağ olsun kabul etti, çok teşekkür ediyoruz. Özel, ailevi konular konuşuldu. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik. O bizim kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade ettik" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır