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GKRY’de sığınak krizi: Nüfusun yarısından fazlasına yer yok

Rum basınında yer alan haberlerde, Güney Kıbrıs’taki yaklaşık 2 bin 500 sığınağın nüfusun yalnızca yüzde 40-45’ini barındırabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.

GKRY’de sığınak krizi: Nüfusun yarısından fazlasına yer yok

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde sürdürdüğü silahlanma faaliyetlerine rağmen sivil savunma altyapısındaki eksiklikler gündemden düşmüyor.

GKRY’de sığınak krizi: Nüfusun yarısından fazlasına yer yok 1

GÜNEY KIRBIS RUM KESİMİ'NDE SIĞINAK KRİZİ

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs’taki yaklaşık 2 bin 500 sığınak nüfusun yalnızca yüzde 40-45’ini barındırabilecek kapasitede bulunurken, yapılan denetimlerde 194 sığınağın kullanılamaz durumda olduğu belirlendi. GKRY İçişleri Bakanlığı, sığınakların artırılması ve yeni sığınak alanlarının oluşturulması amacıyla uzmanlardan çalışma talep etmeye hazırlanıyor. Rum yönetimi, 2027 yılı bütçesinde yeni sığınaklara yönelik araştırma ve incelemeler için 100 bin euro, mevcut sığınakların bakım ve iyileştirilmesi için ise 100 bin euro olmak üzere toplam 200 bin euro kaynak ayırdı.

Sığınakların önemli bölümünün özel mülkiyetteki binaların bodrum katları ve yer altı otoparklarından oluştuğu belirtilirken, bu alanların kullanıma hazır olup olmadığı ve erişilebilirliği de tartışma konusu oldu.

GKRY’de sığınak krizi: Nüfusun yarısından fazlasına yer yok 2

194 SIĞINAK KULLANILAMAZ DURUMDA

Rum İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sığınakların fiziki şartlarına ilişkin eksiklikler de tespit edildi. Rum Haravgi gazetesinin 12 Mart tarihli haberine göre, denetlenen 2 bin 480 sığınaktan 194’ünün artık sığınak olarak kullanılamayacağı belirlendi. Ayrıca 288 sığınağın yalnızca ilgili binaların sahipleri veya kiracıları tarafından kullanılabileceği ortaya çıktı. Söz konusu tespitler, Güney Kıbrıs’taki sığınakların sayısının yanı sıra kullanım şartları ve erişilebilirliğine ilişkin sorunları da gündeme taşıdı.

YENİ SIĞINAK GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun 9 Ekim’de yaptığı açıklama da sığınak yetersizliğini ortaya koydu. Yoannu, yeni sığınak alanlarının oluşturulması amacıyla oteller, iş dünyası kuruluşları ve kiliselerle görüşmeler gerçekleştirildiğini ancak bu girişimlerden beklenen sonucun alınamadığını belirtti. Rum Bakan, yapılan girişimlere rağmen yeni sığınak olarak tahsis edilen alan sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini ifade etti. Yoannu ayrıca, ekim ayı sonuna kadar binden fazla sığınağın yeniden denetlenmesinin planlandığını açıkladı.

GKRY’de sığınak krizi: Nüfusun yarısından fazlasına yer yok 3

AĞROTUR’DAKİ İHA SALDIRISININ ARDINDAN EKSİKLİKLER GÜNDEME GELDİ

Güney Kıbrıs’taki sığınakların durumu, İngiltere’nin Ağrotur askeri üssüne yönelik insansız hava aracı saldırısının ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Rum Sayıştayı’nın 26 Mart 2026 tarihli denetim raporunda vatandaşların en yakın sığınakları bulabilmesi amacıyla kullanılan SafeCY uygulamasına ilişkin eksiklikler de ortaya konuldu. Denetim kapsamında incelenen 30 sığınak üzerinden yapılan değerlendirmelerde, bazı sığınakların konum bilgileri ve işaretlenmesinde yanlışlıklar tespit edildi. Rum İçişleri Bakanlığı ise raporun ardından uygulamadaki hataların giderilmesi için düzeltmeler yapıldığını açıkladı.

GKRY’de sığınak krizi: Nüfusun yarısından fazlasına yer yok 4

YENİ SIĞINAKLAR İÇİN TEŞVİK PROGRAMI

Rum Sivil Savunma Teşkilatı, 12 Ekim’de mevcut binaların ve yeni inşa edilecek yapıların bodrum katlarının sığınak olarak kullanılmasını teşvik etmeye yönelik yeni bir program duyurdu. Program kapsamında mülk sahiplerine ek yapılaşma hakkı sağlanarak, özel mülkiyetteki alanların sığınak olarak değerlendirilmesinin teşvik edilmesi öngörülüyor. Rum yönetimi, yeni düzenlemelerle mevcut sığınak kapasitesini artırmayı ve sivil savunma altyapısındaki eksiklikleri gidermeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sığınak
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