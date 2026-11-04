HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Diger

15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu! Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Diyarbakır'daki dava dosyası Mersin'deki davayla birleştirildi.

15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu! Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme

Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının Diyarbakır'daki dava dosyasının Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki benzer suçlara ilişkin dava dosyalarıyla birleştirilmesi talebini celse arasında değerlendirdi.

Mahkeme, avukatların birleştirme talebini kabul etti. Bunun üzerine dava dosyası "yetkisizlik" kararıyla Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Diyarbakır'da 2016'da katıldığı 7 ayrı etkinlik ile ilgili dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "suç işlemeye alenen tahrik etme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "suçu ve suçluyu övmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji mühendisi 2027 kışına dikkat çekti! "İyi bir kar göreceğiz"Meteoroloji mühendisi 2027 kışına dikkat çekti! "İyi bir kar göreceğiz"
İyi gelsin diye içiliyor ama baş ağrısını artırabiliyor! Uzman isim uyardıİyi gelsin diye içiliyor ama baş ağrısını artırabiliyor! Uzman isim uyardı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mersin dava
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Seyirciden tam not aldı! 'Sonunda beklediğimize değdi'

Seyirciden tam not aldı! 'Sonunda beklediğimize değdi'

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.