Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Kulu Adliyesi'nde görevli kadın memur A.S., 2024 yılının başından itibaren icralardan ve hazine adına milli emlaktan yatan 6,5 milyon lirayı kısım kısım zimmetine geçirdi. A.S. yaptıklarının ortaya çıkacağını düşünüp, durumu eşine anlattı. Eşinin de gerekli yerlere bildirmesi üzerine geçtiğimiz yıl Aralık ayında gözaltına alınan S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"PARALARI BAHİS OYNAYARAK HARCADIM"

Sabah'ta yer alan habere göre Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan A.S., paralarla bahis oynadığını itiraf ederek, "Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Parayı annemin mobil bankacılık hesabına aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu. Bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşimde durumu yetkili mercilere bildirdi. Yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum ve intihara teşebbüs ettim. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım" dedi.

İŞTE VERİLEN CEZA

A.S., son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti son savunmalarının ardından kararını açıkladı. Selvi, 'zincirleme şekilde zimmet' suçundan 13 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.