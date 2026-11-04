HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

AB hazırladı! Acil durum rehberi: 72 saat yetecek su ve gıda depolayın

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vatandaşların kriz durumunda ilk 3 gün boyunca temel ihtiyaçlarını kendileri karşılamaları, hazırlıklılık eğitimi ve güvenilir bilgi alınmasının sağlanması gibi tavsiyeleri içeren yeni acil durum rehberi yayımladı.

AB hazırladı! Acil durum rehberi: 72 saat yetecek su ve gıda depolayın

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'nın "daha sık olarak karmaşık krizlerle" karşı karşıya kaldığı, bu nedenle kıtayı "daha dirençli" kılacak somut önlemlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'in Brüksel'de düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda vatandaşların acil durumlara hazırlıklı olması için oluşturulan yeni rehberi açıkladığı aktarıldı.

3 GÜNLÜK TEMEL İHTİYAÇLARI DEPOLAYIN

Yeni rehberde, kamu yardımları harekete geçirilene kadar geçmesi öngörülen ilk 3 günde vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamaları için çalışmalar yapılması öneriliyor.

AB hazırladı! Acil durum rehberi: 72 saat yetecek su ve gıda depolayın 1

OKUL MÜFREDATLARINA DA KONULACAK

Ayrıca acil durumlara hazırlık konusunun okul öncesi ve ilköğretim müfredatına dahil edilmesi, eğitimcilere yönelik bilgilendirmeler yapılması, engelli bireylerin de dahil edildiği daha kapsayıcı hazırlık önlemlerinin oluşturulması öngörülüyor.

Talimatlar içinde yetkililerin acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşlara güvenilir bilgi aktarmalarının sağlanması da bulunuyor.

AB hazırladı! Acil durum rehberi: 72 saat yetecek su ve gıda depolayın 2

Avrupa genelinde acil durumlara hazırlığın ortak öncelik haline getirilmesi amacıyla 2027'den itibaren her yıl 23 Ekim'de "AB Hazırlıklılık Günü" oluşturulması da öneriliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdüŞanlıurfa'da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdü
Trump hezimeti bu sözlerle kabul etti! "Oy pusulasında ben olsam kazanırdık..."Trump hezimeti bu sözlerle kabul etti! "Oy pusulasında ben olsam kazanırdık..."

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği gıda stok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.