Trump hezimeti bu sözlerle kabul etti! "Oy pusulasında ben olsam kazanırdık..."

Bu gece, dünyanın gözü ABD'deki 2026 Kongre Seçimleri'ndeydi. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki sandalye sayıları Trump'ın aleyhine değişklik gösterdi. Temsilciler Meclisi'nden gelen seçim sonuçlarına göre Demokratlar 143 sandalye alırken, Cumhuriyetçiler 86 sandalyede kaldı. Senato'daki sandalye sayıları ise Demokratlar 51, Cumhuriyetçiler 39 olarak gerçekleşti.

HEZİMETİ BÖYLE KABUL ETTİ: "BEN OLSAYDIM..."

Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ABD Başkanı Trump, Demokratların önde götürdüğü yarışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.