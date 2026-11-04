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Trump hezimeti bu sözlerle kabul etti! "Oy pusulasında ben olsam kazanırdık..."

ABD'de gece saatlerinde başlayan 2026 Kongre Seçimleri'nden çıkan sonuç ABD Başkanı Donald Trump'a büyük şok yaşattı. Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 143, Cumhuriyetçiler 86 sandalye kazanırken, Senato'da Demokratlar 51, Cumhuriyetçiler 39 sandalye kazandı. Trump, hezimeti "Oy pusulasında ben olsaydım çok üstün bir farkla kazanırdık" açıklamasıyla kabul etti.

Trump hezimeti bu sözlerle kabul etti! "Oy pusulasında ben olsam kazanırdık..."
Doğukan Akbayır

Bu gece, dünyanın gözü ABD'deki 2026 Kongre Seçimleri'ndeydi. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki sandalye sayıları Trump'ın aleyhine değişklik gösterdi. Temsilciler Meclisi'nden gelen seçim sonuçlarına göre Demokratlar 143 sandalye alırken, Cumhuriyetçiler 86 sandalyede kaldı. Senato'daki sandalye sayıları ise Demokratlar 51, Cumhuriyetçiler 39 olarak gerçekleşti.

Trump hezimeti bu sözlerle kabul etti! "Oy pusulasında ben olsam kazanırdık..." 1

HEZİMETİ BÖYLE KABUL ETTİ: "BEN OLSAYDIM..."

Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ABD Başkanı Trump, Demokratların önde götürdüğü yarışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump hezimeti bu sözlerle kabul etti! "Oy pusulasında ben olsam kazanırdık..." 2

Trump, açıklamasında, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
seçim trump
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