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Elon Musk 200 milyon dolar harcamıştı: Trump’a kalesinde soğuk duş!

ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinden çıkan sonuç ABD Başkanı Donald Trump'ta büyük bir soğuk duş etkisi yarattı. Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da farkla önde ilerlerken Trump'ın kalesi olarak anılan Teksas'tan çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirdi. 1988'den bu yana seçimleri Cumhuriyetçilerin kazandığı Teksas'ta Demokratların adayı James Talarico seçimlerde ipi göğüsledi.

Elon Musk 200 milyon dolar harcamıştı: Trump’a kalesinde soğuk duş!
Doğukan Akbayır

Dünyanın gözü bu sabah saatlerinde ABD'deki seçimlere çevrildi. Temsilciler Meclisi ve Senato'da Demokratların Cumhuriyetçilere yönelik ezici üstünlüğü dünya gündemine bomba gibi düştü.

Elon Musk 200 milyon dolar harcamıştı: Trump’a kalesinde soğuk duş! 1

TRUMP'IN KALESİNİ YIKTI

Demokrat James Talarico, Teksas Senatosu yarışında Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı yenerek, ülkenin en büyük kırmızı eyaletinde Cumhuriyetçi kontrolündeki bir sandalyeyi Demokratlara kazandırdı.

Elon Musk 200 milyon dolar harcamıştı: Trump’a kalesinde soğuk duş! 2

James Talarico 1988'den bu yana Teksas'ta bir Senato seçimini kazanan ilk demokrat oldu.

Elon Musk 200 milyon dolar harcamıştı: Trump’a kalesinde soğuk duş! 3

ELON MUSK, TALARICO İÇİN 200 MİLYON DOLAR HARCADI

Elon Musk, Teksas'taki Senato seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Ken Paxton'ı Demokrat aday James Talarico'ya karşı desteklemek için 200 milyon dolardan fazla para harcadı.

Elon Musk 200 milyon dolar harcamıştı: Trump’a kalesinde soğuk duş! 4

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Anahtar Kelimeler:
Teksas abd trump
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