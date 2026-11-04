Elon Musk 200 milyon dolar harcamıştı: Trump’a kalesinde soğuk duş!

Dünyanın gözü bu sabah saatlerinde ABD'deki seçimlere çevrildi. Temsilciler Meclisi ve Senato'da Demokratların Cumhuriyetçilere yönelik ezici üstünlüğü dünya gündemine bomba gibi düştü.

TRUMP'IN KALESİNİ YIKTI

Demokrat James Talarico, Teksas Senatosu yarışında Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı yenerek, ülkenin en büyük kırmızı eyaletinde Cumhuriyetçi kontrolündeki bir sandalyeyi Demokratlara kazandırdı.

James Talarico 1988'den bu yana Teksas'ta bir Senato seçimini kazanan ilk demokrat oldu.

ELON MUSK, TALARICO İÇİN 200 MİLYON DOLAR HARCADI

Elon Musk, Teksas'taki Senato seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Ken Paxton'ı Demokrat aday James Talarico'ya karşı desteklemek için 200 milyon dolardan fazla para harcadı.