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ABD tarihine geçti! Keisha Lance Bottoms ilk siyahi kadın vali oldu

ABD'de halk ara seçimler için sandık başına gitti. Georgia'da Demokrat Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi iş insanı Rick Jackson'ı yenerek ABD'nin ilk siyahi kadın valisi oldu.

ABD tarihine geçti! Keisha Lance Bottoms ilk siyahi kadın vali oldu
Recep Demircan

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti.

ABD tarihine geçti! Keisha Lance Bottoms ilk siyahi kadın vali oldu 1

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

ABD TARİHİNE GEÇTİ

Georgia'da Demokrat Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi iş insanı Rick Jackson'ı yenerek ABD'nin ilk siyahi kadın valisi oldu. Bottoms ayrıca, 1998'den beri Georgia'da valilik yarışını kazanan ilk Demokrat oldu.

ABD tarihine geçti! Keisha Lance Bottoms ilk siyahi kadın vali oldu 2

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Anahtar Kelimeler:
seçim ABD Amerika Birleşik Devletleri
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