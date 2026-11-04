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Trump'tan Ulusal Muhafız tehdidi! Canlı yayında açıkladı: "Gerekirse yapacağım"

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti. Trump, bu girişimde bulunmak için "Vali veya belediye başkanları tarafından çağrılmanız gerekiyor" diyerek, daha önce Memphis ve New Orleans'ta "vali aradıktan sonra" harekete geçtiğini hatırlattı.

Trump'tan Ulusal Muhafız tehdidi! Canlı yayında açıkladı: "Gerekirse yapacağım"

ABD Başkanı, telefonla katıldığı Dan Bongino Show'a, ara seçimlerle ilgili süreci ve muhtemel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Trump tan Ulusal Muhafız tehdidi! Canlı yayında açıkladı: "Gerekirse yapacağım" 1

"GEREKİRSE BUNU YAPACAĞIM"

Belediye başkanları kendisiyle çalışmak istemese bile bu liberal şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini gönderip göndermeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, "Gerekirse bunu yapacağım bir nokta olacak." dedi.

Trump tan Ulusal Muhafız tehdidi! Canlı yayında açıkladı: "Gerekirse yapacağım" 2

MEMPHİS VE NEW ORLEANS'I HATIRLATTI

Trump, bu girişimde bulunmak için "Vali veya belediye başkanları tarafından çağrılmanız gerekiyor." diyerek, daha önce Memphis ve New Orleans'ta "vali aradıktan sonra" harekete geçtiğini hatırlattı.

Trump tan Ulusal Muhafız tehdidi! Canlı yayında açıkladı: "Gerekirse yapacağım" 3

Sunucu bunun üzerine, "sosyalist Demokratları" ve "polisi fonlamayı durdurma rejimini" seçmenin "mavi şehirlerde kan banyosuna geri dönmek" anlamına gelebileceğini öne sürdü.

Trump tan Ulusal Muhafız tehdidi! Canlı yayında açıkladı: "Gerekirse yapacağım" 4

Trump 2025'te suçla mücadele ve göçmen krizini gerekçe göstererek Memphis ve New Orleans gibi şehirlere birlikleri ile federal ajanları görevlendirmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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