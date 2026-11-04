Oy verme işlemleri devam ederken Trump'tan İran açıklaması: "Acil bir planımız yok"

ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemleri devam ederken ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması geldi.

SALDIRI İDDİALARI GÜNDEM OLDU

ABD'nin İran'ı seçimler sonrası vurması ve hatta nükleer silah kullanacağına dair iddialar gündem olmuştu. Seçim günü özellikle Orta Doğu'ya yönelik askeri sevkıyatlar dikkat çekmişti.

"ABD'NİN ACİL BİR PLANI YOK"

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"ABD'nin İran'a saldırmak için acil bir planı yok. Tahran karşısındaki konumuz harika. İstediğimiz her şeyi elde ediyor gibiyiz"