HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Oy verme işlemleri devam ederken Trump'tan İran açıklaması: "Acil bir planımız yok"

ABD'de oy verme işlemleri devam ederken ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması geldi. Trump, "ABD'nin İran'a saldırmak için acil bir planı yok" dedi.

Oy verme işlemleri devam ederken Trump'tan İran açıklaması: "Acil bir planımız yok"
Recep Demircan

ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemleri devam ederken ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması geldi.

Oy verme işlemleri devam ederken Trump tan İran açıklaması: "Acil bir planımız yok" 1

SALDIRI İDDİALARI GÜNDEM OLDU

ABD'nin İran'ı seçimler sonrası vurması ve hatta nükleer silah kullanacağına dair iddialar gündem olmuştu. Seçim günü özellikle Orta Doğu'ya yönelik askeri sevkıyatlar dikkat çekmişti.

"ABD'NİN ACİL BİR PLANI YOK"

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"ABD'nin İran'a saldırmak için acil bir planı yok. Tahran karşısındaki konumuz harika. İstediğimiz her şeyi elde ediyor gibiyiz"

Oy verme işlemleri devam ederken Trump tan İran açıklaması: "Acil bir planımız yok" 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tren kazası sonrası İspanya Ulaştırma Bakanı istifa ettiTren kazası sonrası İspanya Ulaştırma Bakanı istifa etti
Nişanlısına ulaşamayınca panik yaptı! 3'üncü kata tırmandıNişanlısına ulaşamayınca panik yaptı! 3'üncü kata tırmandı

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.