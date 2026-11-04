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İspanya'daki tren kazasında 69 kişi ölmüştü! İspanya Ulaştırma Bakanı istifa etti

İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında 28 Ekim'de iki hızlı tren çarpışmış ve 69 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olay sonrası İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago istifa etti.

İspanya'daki tren kazasında 69 kişi ölmüştü! İspanya Ulaştırma Bakanı istifa etti

İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, tren kazasıyla ilgili mecliste yaptığı konuşmada, istifasını açıkladı.

İstifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, bu kararın, "partisinin ve kendisinden önce gelenlerin belirlediği, daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum vizyonuna hizmet etmek için her şeyini verenlerin standartlarına uygun olmak amacıyla alındığını" söyledi.

İspanya daki tren kazasında 69 kişi ölmüştü! İspanya Ulaştırma Bakanı istifa etti 1

ADAYLIĞINI DA GERİ ÇEKTİ

Bir ulaştırma bakanının, "bir yıldan kısa bir süre içinde bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevine devam edemeyeceğini" belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini duyurdu.

İspanya daki tren kazasında 69 kişi ölmüştü! İspanya Ulaştırma Bakanı istifa etti 2

Puente, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayıydı.

Valladolid kentinde 2015-2023 yıllarında belediye başkanı olan 58 yaşındaki Puente, 2023'ten bu yana Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak görev yapıyordu.

İspanya daki tren kazasında 69 kişi ölmüştü! İspanya Ulaştırma Bakanı istifa etti 3

Toledo yakınlarında 28 Ekim'de meydana gelen hızlı tren kazasının ardından koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki tüm siyasi partiler Puente'nin istifasını istemişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya hızlı tren
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