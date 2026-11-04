6 ayrı suçtan 23 yıllık hapis cezasıyla aranıyordu: 'Daltonlar' suç örgütü üyesi Esenyurt'ta yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Daltonlar' isimli suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında örgüt elemanlarından bir şüpheli daha yakalandı.
Muhabir Burak Doğan'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, 6 farklı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin yakalanmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yurt dışındaki örgüt yöneticileri ile iltisaklı, hakkında 6 farklı suçtan dolayı toplamda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurtdışına kaçma hazırlığında olan şüpheli Muzaffer Soner, Esenyurt İlçesinde saklandığı hücre evinde 03.11.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı."