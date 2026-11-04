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6 ayrı suçtan 23 yıllık hapis cezasıyla aranıyordu: 'Daltonlar' suç örgütü üyesi Esenyurt'ta yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma 6 farklı suçtan dolayı toplamda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Muzaffer Soner Esenyurt'ta yakalandı.

6 ayrı suçtan 23 yıllık hapis cezasıyla aranıyordu: 'Daltonlar' suç örgütü üyesi Esenyurt'ta yakalandı
Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Daltonlar' isimli suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında örgüt elemanlarından bir şüpheli daha yakalandı.

6 ayrı suçtan 23 yıllık hapis cezasıyla aranıyordu: Daltonlar suç örgütü üyesi Esenyurt ta yakalandı 1

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜ ELEMANI ŞAHIS KISKIVRAK YAKALANDI

Muhabir Burak Doğan'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, 6 farklı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin yakalanmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

6 ayrı suçtan 23 yıllık hapis cezasıyla aranıyordu: Daltonlar suç örgütü üyesi Esenyurt ta yakalandı 2

6 FARKLI SUÇTAN DOLAYI TOPLAMDA 23 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

"Yurt dışındaki örgüt yöneticileri ile iltisaklı, hakkında 6 farklı suçtan dolayı toplamda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurtdışına kaçma hazırlığında olan şüpheli Muzaffer Soner, Esenyurt İlçesinde saklandığı hücre evinde 03.11.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı."

6 ayrı suçtan 23 yıllık hapis cezasıyla aranıyordu: Daltonlar suç örgütü üyesi Esenyurt ta yakalandı 3

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı örgüt suçlu Daltonlar
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