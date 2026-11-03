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İngiltere ve Japonya'dan sonra şimdi de Avrupa Birliği! "3 günlük temel ihtiyaçlarınızı karşılayın"

İngiltere ve Japonya'nın ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan da da vatandaşlara acil durumlar için hazırlık uyarısı geldi. AB tarafından vatandaşların kriz durumunda ilk 3 gün boyunca temel ihtiyaçlarını kendileri karşılamaları, hazırlıklılık eğitimi ve güvenilir bilgi alınmasının sağlanması gibi tavsiyeleri içeren yeni acil durum rehberi yayımlandı.

İngiltere ve Japonya'dan sonra şimdi de Avrupa Birliği! "3 günlük temel ihtiyaçlarınızı karşılayın"

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'nın "daha sık olarak karmaşık krizlerle" karşı karşıya kaldığı, bu nedenle kıtayı "daha dirençli" kılacak somut önlemlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'in Brüksel'de düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda vatandaşların acil durumlara hazırlıklı olması için oluşturulan yeni rehberi açıkladığı aktarıldı.
İngiltere ve Japonya dan sonra şimdi de Avrupa Birliği! "3 günlük temel ihtiyaçlarınızı karşılayın" 1

"3 GÜNLÜK İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYIN"

Yeni rehberde, kamu yardımları harekete geçirilene kadar geçmesi öngörülen ilk 3 günde vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamaları için çalışmalar yapılması öneriliyor.

Ayrıca acil durumlara hazırlık konusunun okul öncesi ve ilköğretim müfredatına dahil edilmesi, eğitimcilere yönelik bilgilendirmeler yapılması, engelli bireylerin de dahil edildiği daha kapsayıcı hazırlık önlemlerinin oluşturulması öngörülüyor.
İngiltere ve Japonya dan sonra şimdi de Avrupa Birliği! "3 günlük temel ihtiyaçlarınızı karşılayın" 2
Talimatlar içinde yetkililerin acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşlara güvenilir bilgi aktarmalarının sağlanması da bulunuyor.

Avrupa genelinde acil durumlara hazırlığın ortak öncelik haline getirilmesi amacıyla 2027'den itibaren her yıl 23 Ekim'de "AB Hazırlıklılık Günü" oluşturulması da öneriliyor.

JAPONYA VE İNGİLTERE DE AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı vatandaşlara en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapmaları tavsiyesinde bulunmuştu.
İngiltere ve Japonya dan sonra şimdi de Avrupa Birliği! "3 günlük temel ihtiyaçlarınızı karşılayın" 3
Japonya Afet Önleme'den sorumlu Bakan Goshi Hosono da "Evinizde en az 3 gün, tercihen bir hafta dayanacak kadar yiyecek, tuvalet, su ve benzeri ihtiyaçlarınızı hazır bulundurmalısınız" açıklamasını yapmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İngiltere Japonya
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