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Nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın 3'üncü katına tırmandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nişanlısına ulaşamayan genç, 3 katlı apartmanın dış cephesinden daireye tırmandı. Vatandaşların polise haber vermesiyle mahallede hareketli dakikalar yaşandı.

Nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın 3'üncü katına tırmandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre nişanlısına ulaşamayan A.B.(20), nişanlısının oturduğu daireye gitti. Apartmanın kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine ilginç bir yönteme başvuran genç, 3 katlı apartmanın dış cephesinden 3. kattaki daireye tırmanmaya başladı.

Nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın 3 üncü katına tırmandı 1

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Şahsı apartmanın dış cephesinde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın 3 üncü katına tırmandı 2


3. kata kadar tırmanan genç, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde aşağı indirildi. Dairede yapılan incelemede ise kimsenin olmadığı öğrenildi.
Nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın 3 üncü katına tırmandı 3
Genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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