Nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın 3'üncü katına tırmandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre nişanlısına ulaşamayan A.B.(20), nişanlısının oturduğu daireye gitti. Apartmanın kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine ilginç bir yönteme başvuran genç, 3 katlı apartmanın dış cephesinden 3. kattaki daireye tırmanmaya başladı.
Şahsı apartmanın dış cephesinde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.