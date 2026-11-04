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Meteoroloji mühendisi 2027 kışına dikkat çekti! "İyi bir kar göreceğiz"

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, kış mevsiminin yaklaştığını hissettirmeye başladı. Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışların süreceğini belirtirken doğunun yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Özdemir, 2027 kışında ise iyi bir kar yağışı beklediğini söyledi.

Meteoroloji mühendisi 2027 kışına dikkat çekti! "İyi bir kar göreceğiz"
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmede İstanbul başta olmak üzere Marmara ve batı bölgelerinde etkili olan yağışlara dikkat çekti. Radar görüntülerini değerlendiren Özdemir, İstanbul'da 3 Kasım akşamı itibarıyla yağışların şiddetini artırdığını ve benzer hava koşullarının bugün de devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Yağışların yalnızca belirli bölgelerde etkili olmayabileceğini belirten Özdemir, farklı noktalarda yerel olarak kuvvetli sağanakların görülebileceğini söyledi. Bu durumun sel riskini artırabileceğini vurgulayan uzman, yetkili kurumların yeni sel uyarıları yayımlayabileceğini dile getirdi.

İstanbul'da 2 Kasım akşamı başlayan gök gürültülü sağanak, birçok ilçede su birikintilerine neden olmuştu. Enerji kesintisi nedeniyle M3 ve M9 metro hatlarında seferler de bir süre gerçekleştirilememişti.

Meteoroloji mühendisi 2027 kışına dikkat çekti! "İyi bir kar göreceğiz" 1

YAĞIŞLARIN NEDENİ ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ

Türkiye'deki yağışlı havanın kaynağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, Orta Akdeniz üzerinde oluşan ve Türkiye'ye doğru uzanan alçak basınç sisteminin etkili olduğunu belirtti.

Yağışların yalnızca Rusya üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle oluşmadığını ifade eden Özdemir, kuzeyden gelen soğuk hava ile güneyden ilerleyen ılık hava kütlesinin Marmara ve batı bölgeleri üzerinde karşılaştığını anlattı. Uzman isme göre bu hava kütlelerinin karşılaşması, kuvvetli yağışları tetikliyor.

Meteoroloji mühendisi 2027 kışına dikkat çekti! "İyi bir kar göreceğiz" 2

DOĞU ANADOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR GELİYOR

Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle birlikte doğu illerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Özdemir, özellikle Erzurum ve Artvin çevresinde, Karadeniz kıyılarından ziyade iç kesimlerdeki yüksek rakımlı noktalarda karla karışık yağış görülebileceğini belirtti. Bu gelişmenin kış mevsiminin etkisini yavaş yavaş göstermeye başladığına işaret ettiğini söyledi.

Meteoroloji mühendisi 2027 kışına dikkat çekti! "İyi bir kar göreceğiz" 3

2027 KIŞI NASIL GEÇECEK? "İYİ BİR KAR GÖRECEĞİZ"

2027 kışına ilişkin beklentilerini de paylaşan Dr. Güven Özdemir, bu sezon iyi bir kar yağışı görülebileceği yönünde iyimser bir tahminde bulundu.

Yağışların barajlar ve toprak açısından önem taşıdığını belirten Özdemir, kısa sürede yoğun şekilde düşerek sele neden olan yağışların ise istenmeyen sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Özdemir, kış beklentisine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir yerde böyle olmasında da fayda var. Tabii barajlarımıza faydası olacak. Toprağa faydası olacaktır. Bunun önemi büyük. Ama biz isteriz ki böyle çok sel getirecek bir yağış olmasın. Maalesef atmosferik sirkülasyondan dolayı bu tür hızlı yağışlar meydana geliyor. Bu kış da herhalde iyi bir kar göreceğiz gibi geliyor."

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kar kış
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