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150 kişi hayatını kaybetmişti! Palmiye Sitesi davasında karar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Palmiye Sitesi yıkılmış ve 150 kişi hayatını kaybetmişti. Mahkeme açılan davada bugün kararını verdi. Tutuklu sanık Ali Babaoğlu (62), 21 yıl 9 ay hapis cezasına; firari sanık Hacı Mehmet Ersoy (81) ise 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu da beraat etti.

150 kişi hayatını kaybetmişti! Palmiye Sitesi davasında karar

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki 6 bloklu Palmiye Sitesi'nin 3 bloğunun yıkılması sonucu 150 kişinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 5'inci duruşmasında karar çıktı. Karar duruşmasına; tutuksuz sanık Ömer Tarakçıoğlu (55), taraf avukatları ile sitede ölenlerin yakınları katıldı. Müteahhit Ali Babaoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmada, firari sanık Hacı Mehmet Ersoy yer almadı.

"BEN SADECE MESLEĞİMİ YAPTIM"

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Ali Babaoğlu, suçsuz olduğunu belirtip beraatini ve tahliyesini istedi. Aynı zaman statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Babaoğlu, "Yıllardır emek verip eğitimini aldığım ve çok büyük projelerde pratiğini yaptığım mesleğimi şerefimle, namusumla yaptım. Dolayısıyla zerre kadar pişmanlığım yok. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dediğim hiçbir şey yok. Bu celsede bana vereceğiniz kararı saygıyla karşılayacağım. Büyük Türk milleti adına vicdanınızın sesini dinleyeceğinizi biliyorum. Ben sadece mesleğimi yaptım. Suçsuzum ve tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi. Ömer Tarakçıoğlu da sitenin yıkılmasında hiçbir kusurunun olmadığını belirtip, beratini talep etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Ali Babaoğlu'na ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan diğer müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a da aynı suçtan 18 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu'nun beraatine karar verdi.

150-KISININ-OLDUGU-PALMIYE-SITESI-DAVASI_785651_232463

Ali Babaoğlu

150-KISININ-OLDUGU-PALMIYE-SITESI-DAVASI_785652_232463

Hacı Mehmet Ersoy

Kaynak: DHA

26 Haziran 2025
26 Haziran 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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