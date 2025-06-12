150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davası; savcı, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Palmiye Sitesi’nin 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 150 kişinin ölümü, 17 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 4’üncü duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55), taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı. Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu’nun (62) SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmaya firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy (81) katılmadı.

ÖNCEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Duruşmada ilk olarak sitenin yapıldığı arsanın sahiplerinden Yüksel Erayman tanık olarak dinlendi. Erayman ifadesinde yıkılan binalarla ilgili bir ilgisinin olmadığını, binayı Ali Babaoğlu’nun yaptırdığını söyledi. Daha önce savcılıkta verdiği ifadesinde “Siteyi Hacı Mehmet Ersoy ile Ali Babaoğlu yaptırdı” sözlerinin hatırlatılması üzerine Erayman, önceki ifadesini kabul etmedi.



‘ZEMİNDEN 2 METRE SU ÇIKTIĞINI GÖRENLER VAR’

Ardından sanıkların savunmasına geçildi. Suçlamaları reddeden Ali Babaoğlu, tahliyesini talep ederek, “İki rapor arasında çelişkiler var, bu nedenle yeni bir rapor alınması elzemdir. Ayrıca dükkanlarda defalarca tadilat yapılmıştır. Zeminden 2 metre su çıktığını görenler var. Bunların da dikkate alınmasını talep ediyorum” dedi.

Ömer Tarakçıoğlu ise daha önce savunmalarına ekleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Sitede yakınlarını kaybedenler ise sanıkların olası kasttan cezalandırılmasını talep etti.



‘BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMA’

Cumhuriyet savcısı da esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, dosyadaki bilirkişi raporlarıyla her 3 sanığın da bilinçli taksirle hareket ettikleri anlaşıldığı, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak siteyi inşa ettikleri ve depremde sitenin yıkılmasına ve insanların ölüm ve yaralanmasına sebebiyet vererek üzerlerine atılı ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle sanıkların ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan üst sınır olan 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmalarını, hükmün açıklanmasıyla birlikte Ali Babaoğlu’nun tutukluluk halinin devamının, Ömer Tarakçıoğlu ile Hacı Mehmet Ersoy’un da tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 26 Haziran’a erteledi. (DHA)

FOTOĞRAFLIBu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır