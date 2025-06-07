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1500 rakımda bayram: Mehmetçik vatan nöbetinde

Gaziantep’te 1500 rakımlı Sof Alaca’da görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı’nı ailelerinden uzakta, vatan nöbetiyle geçiriyor. Hava sahasını saniye saniye takip edip mayın taraması yapan askerlerimiz, elleri tetikte, hazır bir şekilde vatanı koruyor.

1500 rakımda bayram: Mehmetçik vatan nöbetinde
Mustafa Fidan

Gaziantep 227 Nolu Taşınabilir Hava Radar Bölük Komutanlığı’nda görevli askerler, Kurban Bayramı’nı ailelerinden uzakta görev başında geçiriyor. Hava sahasındaki hareketliliği saniye saniye takip eden askerler, birlik çevresindeki arazide olası tüm risklere karşı mayın taraması yapıp, eli tetikte nöbet tutuyor.
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BAYRAMLAŞMA MERASİMİ DÜZENLENDİ

Gaziantep'in 1500 rakımlı Sof Alaca mevkisinde kurulu Hava Radar Bölük Komutanlığı’nda görevli askerler, ailelerinden uzakta Kurban Bayramı’nı komutanları ve arkadaşlarıyla kutladı.

Komutanlık bahçesinde düzenlenen törende birbirleriyle bayramlaşan askerlere çikolata ve kolonya ikram edildi.

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ASKERLERE SÜRPRİZ YAPTI

Hava Radar Bölük Komutanı Hava Muhabere Üsteğmen Nacaroğlu, kulede nöbet tutan bazı askerleri de sürpriz yaparak aileleri ile cep telefonundan görüntülü görüştürerek bayramlaşmalarını sağladı.
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24 saat görev başında olan askerler, hava sahasındaki gelişmeleri ve olası bir hava sahası ihlal durumunu radarlar ile anlık olarak takip ediyor.

Olası ihlal ve hareketlilik durumu anında tespit edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na iletiliyor.

05 Haziran 2025
05 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
askerlik bayram mehmetçik
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