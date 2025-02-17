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  4. 1500 yıllık tarihi sarnıçta masaj ve jakuzi salonu: Ayasofya Camii'nin yanı başında olup bitenler hayret ettirdi! Bakanlık harekete geçti

1500 yıllık tarihi sarnıçta masaj ve jakuzi salonu: Ayasofya Camii'nin yanı başında olup bitenler hayret ettirdi! Bakanlık harekete geçti

17.02.2025 09:53
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17.02.2025 09:53
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanı başında bulunan işletme tartışmalara yol açtı. İşletme dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteriyor. İşletmenin 1500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezine çevirmesi tepki doğurdu. Kaçak eklentiler yapıldığı ve ruhsatsız olduğu ortaya çıkan sarnıçla ilgili bakanlık harekete geçti.

Turistik işletme, turizm için önem taşıyan tarihi sarnıcı SPA merkezine çevirince tartışmaları beraberinde getirdi. masaj ve jakuzi salonuna çevrilirken kaçak eklentiler yapıldığı anlaşılan sarnıç için suç duyurusunda bulunuldu. Fatih Belediyesi sarnıçla ilgili birden çok aykırılık tespit etti. Ayrıca sarnıcın ruhsatsız olduğu belirlendi.

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"UZAK DOĞU, İSVEÇ, AROMATERAPİ, MUM, SULTAN, SICAK TAŞ MASAJI VE SİHR-İ SARNIÇ ÇİFT TERAPİ PAKETLERİ..."

Sabah'ta yer alan habere göre; tarihi sarnıcı SPA merkezine çeviren işletme kendi tanıtımında sarnıcın bin 500 yıllık olduğunu ve dünyada başka hiçbir yerde bu şekilde bir SPA merkezinin olmadığını da dile getiriyor. Merkezin resmi internet adresinde "Hakkımızda" bölümünde yer alan bilgilerde aynen şu ifadeler geçiyor:

"Büyülü bir atmosferde eşsiz bir spa keyfi yaşamak istiyorsanız bizi tercih edin. Sultanahmet'in kalbindeki Hagia Sofia (Ayasofya) mansions İstanbul, bin 500 yıllık tarihi sarnıcın içinde modern bir SPA merkezine ev sahipliği yapıyor. Kişiye özel hizmet veren ve eşi benzeri olmayan bir merkez. Burada üst düzey pek çok hizmet sunuluyor. Masaj terapileri, ruh, beden ve akıl uyumuna odaklanıyor. Egzotik Orta Asya masajlarını profesyonel ekipler uyguluyor. 13 farklı masaj ve bakım paketi sunan Spa'da uzak doğu, İsveç, aromaterapi, mum, sultan, sıcak taş masajı ve sihr-i sarnıç çift terapi paketleri sıklıkla tercih edilen bakımlar arasında yer alıyor."

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ayasofya'nın hemen bitişiğinde yer alan bin 500 yıllık tarihi sarnıcın 5 yıldızlı bir otel çatısı altında masaj salonu olarak işletilmesi duyanları şaşkınlığa çevirirken Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü konusu söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.

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KAÇAK EKLENTİLER YAPILMIŞ

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Kentsel Arkeolojik Sit Alanında ve Sultanahmet Meydanı ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları kapsamında kaldığı tespit edildi.

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Sarnıcın 1'inci grup tescilli sarnıç olduğu ve içinde bulunan mahzenin de tescilli olduğu görüldü. Tescilli sarnıç için 13 Şubat 1991 tarihli kurul karar ile rölövesi ve restorasyon projesine uygunluk verilen sarnıç için masaj ve jakuzi salonuna çevrilmesiyle kaçak eklentiler yapıldığı anlaşıldı.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu kapsamda ilk önce 15 Kasım 2022 tarihli kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına yetki verildi. Ancak buna rağmen işletme herhangi bir işlem gerçekleştirmedi. 26 Aralık 2023 tarihli kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulmasına, aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesi karar verildi.

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Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise yaptığı araştırmada sarnıcın sadece 10'da 1'inin vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olması nedeniyle aykırılıkların kaldırılması veya proje hazırlanamayacağı bilgisini iletti.

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BELEDİYE TESPİT EDİLEN AYKIRILIKLARI AÇIKLADI

Vakıfların azınlık hissesi nedeniyle giderilemeyen aykırılıklar sonrasında 31 Aralık 2024'te Fatih Belediyesi'nden söz konusu tarihi ve tescilli sarnıçta aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi istendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede şu tespitlerde bulundu:

  • Tescilli sarnıç ve mahzen yapılarına ilişkin girişe bitişik konumda cam bir eklenti olduğu,
  • Üst kotta jakuzi mantığında 120 cm derinliğinde deneyim havuzu bulunduğu ve bu kısımda 2 adet sütunun yer aldığı
  • Alt kotta soyunma kabinleri, masaj, sauna ve hamam mekanlarının bulunduğu.

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RUHSATSIZ ÇIKTI

Veraset intikali ile birlikte 60'a yakın mülkiyet sahibi olan bin 500 yıllık tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşletme ruhsatı olmayan ve tarihi yapıya zarar veren işletme, 27 Kasım 2024 tarihinde vergi muafiyeti talebinde bulundu. Ancak bu talep, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sarnıçta aykırılıkların giderilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verilerek reddedildi.

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Ekran görüntüsü 2025-02-17 093728Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii sarnıç
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