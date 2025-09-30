154'er yıla kadar hapisleri istendi! Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi hakim karşısında: Ağlarak savunma yaptı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen'in ‘Neslim’ isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla, aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan ve ‘Neslim’ adıyla tanınan Neslihan Güngen’in, ismini taşıyan ve sahip olduğu şirketler üzerinden vergi kaçırdığı, kara para akladığı ve naylon fatura keserek, rüşvet suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 7 suçtan 154 yıla kadar hapis talebiyle, eşi İnanç Güney’in de aralarında bulunduğu 26 sanıkla beraber ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya aralarında tutuklu sanıklar Neslihan ve İnanç Güney’in de bulunduğu bir kısım tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Neslihan Güngen, savunmasını ağlayarak yaptı. Güngen, "Benim bir suçum yok. Tek derdim istihdam, ben bir sosyal medya fenomeni değilim, olmadım. Benim işim güzellik salonu işletmek. Tek derdim çocuklarım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şirkette imza yetkim yok, Güngen'in vekaleti ile para yatırma, para çekme ve sigorta işlemleri yapıyorum"

Savunma yapan güzellik merkezinin muhasebecisi, tutuklu sanık Oğuzhan Küllü, "2017 Temmuz ayında Neslim Güngen Güzellik Merkezinde muhasebeci olarak göreve başladım. Orada çeşitli güzellik alanında cihazların satışını yapıyordum. Mahmut Erol Aydın isimli finans müdürüne işlemleri ibraz ediyordum. Üzerime atılı sahte belge üretme suçlamasını kabul etmiyorum. Onlar orijinal belgelerdir. Neslihan Güngen’in şirketinde imza yetkim yok, Güngen'in vekaleti ile sadece para yatırma, para çekme ve sigorta işlemleri yapıyorum. Diğer şirketlerle ilgili yetkim yok sadece para çekiyorum. Tahliyemi talep ediyorum, suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, tutuklu sanık Neslihan Güngen ile diğer tutuksuz sanık arasında zaman zaman tartışma yaşandı, tarafları salonda bulunan jandarma sakinleştirdi.

"ÇANTA ÇANTA PARA VERDİ İDDİALARI ASILSIZDIR"

Savunma yapan tutuklu sanık Ali Osman Tunca, "Ben hiçbir şekilde sözleşme alanında yokum, sözleşme nasıl yapılır bilmem. Sahte evraktan suçlamıyorum iddianamede, örgüt üyesi olmakla da suçlanıyorum ama böyle bir durum yok. Ortada değil sahte evrak, herhangi bir evrak dahi yok. İnanç Güngen bana, çanta çanta para verdiğini iddia etmektedir, bu bir iftiradır. İnanç Güngen, kendi fabrikasına ait makineleri satmıştır. 15 aydır tutukluyum, bu dava yüzünden eşimle boşanma aşamasına geldim. Neslihan Güngen'in şirketine 1 milyon 600 bin lira gönderdim. Bunun 400 bin lirası firma bayisi sözleşmesi, diğer kısmı da kira sözleşmesi içindir" şeklinde konuştu.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE DEVAM EDECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşma salonunun küçük olduğu gerekçesiyle, sanık ve avukatlarının savunmalarının alınmaya devam etmesi için duruşmanın Silivri’de devam etmesine hükmederek, duruşmayı yarına erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü ve Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Neslihan ve İnanç Güngem’in de yer aldığı 26 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla, özel bir bankanın da ye bulunduğu 10 kişi ise ‘mağdur’ sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 10 Kasım 2023 tarihinde bir şikayet iletildiği, iletilen şikayet dilekçesinde, Neslihan Güngen'in kendi ismini taşıyan güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediğinin belirtildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, ‘mağdur’ sıfatıyla yer alan şahısların da ifadelerine yer verildi. Mağdur şüpheli L.S., ifadesinde, şüphelilere, 800 bin lira ödediğini, kendisine ödeme yaptığına dair fatura kesilmediğini, bazı ödemelerinde faturalarda çok düşük gösterildiğini, 5 Aralık 2023 tarihinde MASAK, şüpheli Nesim Güngen'i ve İnanç Güngen'i incelemeye aldığında mal varlıklarına el konulduğunu, bu durumdan sadece kendisinin mağdur olmadığını diğer şubelerinde kendisi gibi aynı olaylardan mağdur olduklarını duyduğunu, 24 Mart 2023 tarihinde, şüphelilerin verdiği cihazların onayı ve kullanma yetkisi olmadığı için ve onların yönettiği sosyal medya uzmanları tarafından iş yerinin Belediye tarafından mühürlendiğini, işletmesinin 17 gün boyunca mühürlü kaldığını, Güngen in hiçbir mesuliyet, sorumluluk almadığını olaya kişisel deyip olayın içinden çıktığını, akabinde avukatı ile şüphelilerin sözleşmesini fesh etmeye giderken orada önce okutturdukları sözleşmenin nüshasını çoğaltıp getireceklerini söylediklerini, getirdiklerinde imzaladığı sözleşmenin okuduğu sözleşme olmadığını, okutulan ve imza atılan sözleşmelerin farklı bir sözleşme olduğunu öğrendiğini, bu işletmenin kendisine verdiği zararın 4 milyon liraya mal olduğunu, kendisinden istedikleri 250 metre kare üstü dükkan dekorasyon ve aksesuarlara yaptığı masraflardan ekstra aldığı cihazlar bu meblağı bulduğunu, bu şekilde mağdur edildiğini, yuvasının yıkıldığın ı, çocukları ile perişan kaldığını, bu şikayetçi olduğunu beyan ettiği anlatıldı.

154'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında ‘vergi usul kanununa muhalefet’, ‘malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’, ‘banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’, ‘zehirli madde imali ve ticareti yapmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 49’ar yıl 8’er aydan 154’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (Kaynak:İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır