16 yaşında evlendi, 19'unda katledildi! 2 çocuk annesinden acı haber

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. 28 yaşındaki Yasin Özdemir, 3 yıldır evli olduğu Sevgi Özdemir'i tartışma sonucu bıçakladı. 2 çocuk annesi Sevgi Özdemir hayatını kaybetti. Özdemir'in annesi, şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyor.

Ankara'daki olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi Özdemir çiftinin oturduğu Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi. Yasin Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı. Yasin Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
