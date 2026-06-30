HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Korkunç olayın adresi Adana. 16 yaşındaki kız rüyasında annesinin kendini boğduğunu gördü. Uyanıp bıçak alan kız uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdü.

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2 çocuk annesi Servet Tekir, 16 yaşındaki kızı D.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Annemi ben öldürdüm" diyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü! 1

RÜYASINDA ANNESİNİN KENDİNİ BOĞDUĞUNU GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki D.E., rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördü. Uykudan uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle annesini bıçakladığını öne süren D.E., evde bulunan annesi Servet Tekir'i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü.

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü! 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü! 3

KARDEŞİ DE YANINDAYDI

Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.'nin ifadesinde ise gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü! 4

Gözaltına alınan D.E., Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Feke Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılık ve mahkemedeki işlemleri tamamlanan D.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü! 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar ettiEskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Bakanlar Memişoğlu ve Yumaklı'dan işbirliği toplantısıBakanlar Memişoğlu ve Yumaklı'dan işbirliği toplantısı

Anahtar Kelimeler:
Adana bıçak anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Polonya istihbaratı duyurdu: "Rusya ile silahlı çatışma ihtimali var"

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.