17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

Anketler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Erken seçim tartışmaları sürerken son ankette de katılımcılara 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

30 YAŞINA KADARKİ SEÇMENE SORULDU

Bu anket farklı olarak belli bir yaş grubu arasında yapıldı. ORC araştırma şirketinin 13-16 Ağustos arasında yaptığı çalışmada 17-29 yaş arasındaki seçmenin fikri soruldu.

İLK SIRA CHP, İKİNCİ AK PARTİ

İlk sırada CHP yüzde 28,3 ile yer alırken ikinci sıradaki AK Parti'ye destek yüzde 24,1 oldu. Listedeki sürpriz ise 3. sırada yer aldı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA ZAFER PARTİSİ VAR

Zafer Partisi kendisine yüzde 9,1 ile üçüncü sırada yer buldu. Onu yüzde 7 ile DEM Parti, yüzde 6,6 ile MHP takip etti. Ardından ise İYİ Parti yüzde 5,2 ile geldi.

Diğer partilerin oy sıralaması şu şekilde;

▪︎YRP %4,3

▪︎YMP %3

▪︎TİP %2,8

▪︎SP %2,5

▪︎A PARTİ %2,4

▪︎BBP %2,1