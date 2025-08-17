HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02'de hayat bir kez daha durdu

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenler merkez üssü Gölcük'te anıldı. Saat 03.02'yi gösterdiğinde kalpler yine aynı acıyla sarsıldı.

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02'de hayat bir kez daha durdu

17 Ağustos Depremi'nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 03.02'de Gölcük'te anıldı. Kavaklı Sahili'nde bulunan anıt önünde düzenlenen programına Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı. Anıtın önüne çelenk bırakma merasimi gerçekleşmesinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02 de hayat bir kez daha durdu 1

"26 YIL GEÇTİ AMA ACILAR HALA TAZE"

Duanın ardından açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 26 yıl geçti. Ama gördüğünüz gibi acılar hala taze. 7.4 büyüklüğünde çok büyük bir depremdi. Merkez üssü Gölcük olmakla birlikte çevrede de çok sayıda yerleşim yeri etkilendi. Hatta biliyorsunuz, İstanbul'da Avcılar'da da çok ciddi yıkıma neden olmuştu.

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02 de hayat bir kez daha durdu 2

O günden bugüne baktığımızda bazı değişikliklerin yaşandığını, özellikle bu akşamki anma programında da net bir şekilde gördük. 03.02'de insanların uykuda oldukları bir anda deprem meydana geldi. Dışarıya çıkabilen ve hayatta kalanlar, hemen enkazda kalan yakınlarını, eşini, dostunu kurtarmak için çalışmak zorunda kaldı" diye konuştu.

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02 de hayat bir kez daha durdu 3

"TÜRKİYE OLARAK DA BU KONUDA HAZIRLIKLI DEĞİLDİK"

2023 yılında meydana gelen deprem ile 1999 depremi arasındaki en temel farkı açıklayan Başkan Sezer, "2009 yılında kurulan çok güçlü bir kurum olan AFAD'ın varlığıdır. Bunun dışında yüzlerce arama kurtarma ekibinin ve akredite olmuş çok sayıda birimin kurulmuş olmasıdır diyebiliriz, temel farklılık budur. 1999 depremine kadar bu derece yıkıcı bir felaketin etkileri konusunda toplum olarak da psikolojik açıdan da bir farkındalığımız yoktu. Türkiye olarak da bu konuda hazırlıklı değildik. Deprem sonrasında alınması gereken önlemlerden ziyade, deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerin neler olması gerektiği gündeme geldi. İşte bu süreçte kentsel dönüşüm kavramı Türkiye'nin gündemine girdi" şeklinde konuştu.

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02 de hayat bir kez daha durdu 4

"1999 DEPREMİ, TÜRKİYE İÇİN BİR MİLAT"

Konuşmasını sürdüren Başkan Sezer, "Biz, örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat Depremi'nden önce, Gölcük merkezde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Şu an itibariyle önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturabileceği noktaya gelecek, tamamlanan bloklar var. 36 dönümlük bir alanda, iki katı yerin altında otoparkı bulunan projeler tamamlanmak üzere.

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02 de hayat bir kez daha durdu 5

Şehre baktığımızda yönetmeliklerde çok önemli değişiklikler görüyoruz. 1975 yönetmeliğine göre yapılmış, zayıf ve dayanıksız binalar vardı. 1999 depreminden sonra ise binaların sağlamlığı noktasında çok ciddi adımlar atıldı. Zemin etüdü, yapı denetim sistemi gibi pek çok düzenleme getirildi. Aslında o büyük felaketten sonra şehircilik anlamında önemli değişiklikler yapıldı. 1999 Depremi, Türkiye için bu anlamda bir milat oldu" ifadelerini kullandı. (İHA)

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02 de hayat bir kez daha durdu 6

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02 de hayat bir kez daha durdu 7
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ambarlı Limanı'nda yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldiAmbarlı Limanı'nda yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi
Çanakkale'de 5 köyden 251 kişi güvenli alanlara sevk edildiÇanakkale'de 5 köyden 251 kişi güvenli alanlara sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
deprem Gölcük 17 Ağustos 1999
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı!

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı!

Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama!

Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama!

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.